NTD: затонувшее у берегов Туниса судно угрожает экологической катастрофой

Тунисские рыбаки боятся за своё дальнейшее существование после кораблекрушения. Как сообщает NTD, на прошлой неделе в заливе Габес перевернулось и затонуло топливное судно, перевозившее около тысячи тонн нефти. Свою помощь в ликвидации бедствия уже предложили многие страны.
Тунисские рыбаки боятся за своё дальнейшее существование после кораблекрушения. На прошлой неделе здесь, в заливе Габес, перевернулось и затонуло топливное судно.
ХАДЖЕШ САЛЛАМИ, рыбак: Это экологическая катастрофа для Ганнуша и залива Габес. Наш залив погибнет, если начнётся утечка с корабля.
Судно перевозило около тысячи тонн нефти. Оно направлялось из Экваториальной Гвинеи на Мальту.
Сигнал бедствия оно отправило примерно в десяти километрах от Габеса. На него отреагировали Военно-морские силы Туниса. В итоге всех семерых членов экипажа удалось спасти.
По предварительной версии, причиной крушения стала плохая погода. Но расследование продолжается.
Между тем разные страны предлагают помощь в ликвидации бедствия. Так, Италия уже собирается отправить военный корабль, который поможет откачать нефть, а также установить специальные барьеры.
ХАДЖЕШ САЛЛАМИ: Мы требуем, чтобы специалисты спустились на дно моря и достали всё, что находится внутри. Если начнётся утечка в залив, то у нас ничего не останется.
Впрочем, рыбаки говорят, что и до крушения проблем в заливе хватало. По берегам много промышленных предприятий. Из-за них местные воды сильно загрязнены.
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