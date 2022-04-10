Le Monde: конфликт на Украине заставил Швейцарию вспомнить о бункерах времён холодной войны

На фоне военного конфликта на Украине и возможной ядерной угрозы швейцарцы вспомнили о сотнях тысячах бункеров, которые строили по всей стране в 1960-х годах, рассказывает Le Monde. После окончания холодной войны их часто использовали для различных хозяйственных нужд — в качестве винного погреба, спортзала или репетиционной базы, — однако теперь им могут вернуть прежнее назначение.

Швейцария является чемпионом мира по числу бункеров: на её территории расположено около 320 тыс. противоядерных убежищ (местное название — убежища гражданской обороны), в которых может спокойно укрыться всё население страны, пишет Le Monde. С 1963 года закон предусматривает, что у каждого швейцарца недалеко от дома должно быть бомбоубежище — на деле каждый новый дом снабжали помещением с бронированной дверью и системой вентиляции, где можно спрятаться в случае войны или другой катастрофы. Для горной страны, со всех сторон окружённой другими государствами, такой вариант спасения считается единственно пригодным.

До февраля перспектива ядерной войны казалась уделом книг по истории, и такие убежища служили скорее поводом для шуток, рассказывает французская газета. Однако вновь возникшая ядерная угроза заставила население задуматься, что каждый может сделать для собственной безопасности. В первые недели конфликта на Украине службам гражданской обороны в различных кантонах приходилось отвечать на множество телефонных звонков. Сотрудник департамента безопасности, населения и здоровья в кантоне Женева Лоран Паольело вспоминает, что некоторые граждане хотели узнать, будут ли убежища открыты для жителей приграничных районов и туристов. «В случае бомбардировки мы не будем требовать у всех паспорта — просто запихнём в убежища», — утверждает чиновник.

В то же время, как сообщают власти, в швейцарских аптеках сначала резко подскочил спрос на таблетки йода, однако теперь он снова вернулся к обычному уровню. Федеральная служба общественного здоровья заверила, что таблетки доступны всем жителям страны: в каждом кантоне есть запасы, которые можно раздать населению в течение 12 часов.

Как вспоминает издание, в 1960-х годах в других странах — например, ФРГ и США — обсуждали на высшем уровне планы по созданию убежищ против ядерных бомбардировок, однако так и не перешли от слов к делу. Швейцария, напротив, активно занялась реализацией похожих проектов. «В 1956 году Федеральный совет считал «весьма вероятным» развязывание третьей мировой войны, — напоминает историк Сильвия Бергер Циауддин. — В то время лозунгом властей было: «Мы можем пережить ядерную войну».

После Суэцкого кризиса и ввода советских танков в Будапешт в 1956 году в Швейцарии провели два референдума, в результате которых гражданская оборона и право на гражданскую оборону были прописаны в конституции. Затем в 1963 году парламент единогласно поддержал закон, который предусматривал компенсировать 70% затрат на постройку бомбоубежищ из бюджета. Это решение ознаменовало начало бума на бункеры: их число с 1963-го по 1970 год выросло с 50 до 100 тыс. Однако такая политика имела свою цену: по словам Сильвии Бергер Циауддин, в 1970 году траты швейцарского правительства на гражданскую оборону не отставали от США, а две трети шли на строительство. Современные эксперты оценивают общую стоимость всех убежищ на территории страны в 12 млрд швейцарских франков (€11,9 млрд).

После окончания холодной войны бункеры использовались для разных хозяйственных нужд: в качестве винного погреба, спортзала, репетиционной базы. Как объясняет преподаватель географии в Лозанне и Нёвшателе Андре Уредник, людям достались эти пространства, на которые потратили десятки тысяч швейцарских франков, и их приспособили для занятий хобби. Так, сам он вспоминает, что в подростковом возрасте вместе со своей группой репетировал в таких местах death metal или курил косяк. По его словам, там они никому не мешали и никто не мешал им. «В Швейцарии концепт убежища — это не американская идея о выживании, где семья закрывается в частном бункере с мясными консервами, а скорее более коллективистское понятие», — рассуждает географ.

Неудивительно, что такие взгляды вылились в гигантоманию. В 1971—1976 годах в туннеле Зоннерберг рядом с городом Люцерн появилось на тот момент крупнейшее гражданское убежище в мире. На его семи этажах могло разместиться до 20 тыс. человек, имелась больница, командный пункт и даже тюрьма. В 1987 году, спустя год после катастрофы в Чернобыле, здесь провели учения, которые обернулись полным провалом: выяснилось, что одна из четырёх дверей весом в 350 тонн не закрывается. В начале 2000-х бункер потерял свой статус военного объекта и стал музеем.

С тех пор обязательное строительство бомбоубежищ часто подвергалось критике, а в 2005 году депутат от Христианско-демократической народной партии Пьер Колер выдвинул в парламенте предложение об отказе от такой практики, пишет Le Monde. Однако когда в 2011 году парламент наконец начал обсуждение этой инициативы, произошла авария на Фукусиме и смешала все карты. Спустя несколько лет бункеры снова привлекли к себе внимание: в некоторых кантонах их использовали для размещения мигрантов, когда заканчивались другие помещения. Тогда прошло несколько митингов, на которых беженцы из Эритреи и Сирии скандировали: «Долой бункеры! Нам нужен свежий воздух!»