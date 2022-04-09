Ветеран войны в Ираке об антироссийской истерии: «Это кино мы уже видели»

Американские СМИ и официальные лица расчётливо лгут, чтобы убедить свой народ в необходимости ввязаться в войну с Россией и отвлечь внимание от собственной провальной политики, заявил в интервью Fox News бывший «зелёный берет», кандидат в конгресс США Джо Кент. По его словам, долг каждого американца — ставить под сомнение слова журналистов и власть имущих, чтобы у американских детей было будущее.

Этот конфликт может продолжаться долго. И неудивительно: в Вашингтоне из этого извлекают много выгод. А украинский народ не получает ровным счётом ничего, кроме изгнания, смерти и разрушения своей страны. Зато в Вашингтоне многие получают прибыль.



Джо Байден сказал: «Если я вступлю в войну, я пойду с вами, ребята!» Нет, господин президент, не пойдёте, потому что этой осенью вам будет 80. Вы не поведёте войска в битву в сопровождении журналистского корпуса Белого дома. Вы только заставите других это делать.



Джо Кенту эта история знакома. Он «зелёный берет» в отставке и кандидат в конгресс от штата Вашингтон. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Джо. Почти нечестно указывать на бред СМИ, как будто он имеет значение, но похоже, что внезапно он имеет значение. И похоже, что невоздержанные, безрассудные нигилисты в Вашингтоне подталкивают администрацию к потенциальной катастрофе.



ДЖО КЕНТ, кандидат в конгресс США: Совершенно верно, Такер. Риторика, исходящая от СМИ, от аппарата национальной безопасности и многих наших выборных должностных лиц, абсолютно безответственна. По всем тем причинам, которые вы обозначили.



Вот к чему я хочу привлечь внимание людей: мы — поколение войны в Ираке, недавно мы уже видели это кино. Многие из нас, как я, отправились туда, сражались… В этих конфликтах я потерял жену: она погибла в бою. Мы точно знаем, как нам лгали. Мы можем поведать об этом в мельчайших подробностях. Ложь, которую рассказывали СМИ, ложь, которую рассказывала администрация. Все сейчас могут припомнить эти слова. И мы видим, как всё это повторяют прямо сейчас в украинском конфликте, чтобы заставить нас ввязаться в конфликт с Россией.



Я считаю, нужно, чтобы наши законодатели проявили должное уважение к американскому народу, отправились в свои округа — я имею в виду конгресс, в соответствии с конституцией — и рассказали всем, что будет дальше…



Да.



ДЖО КЕНТ: Если мы продолжим вводить санкции против Путина, продолжим называть его «военным преступником», как Каддафи и Саддама, если мы и дальше будем посылать 14 миллиардов долларов наших собственных денег Украине на борьбу с Россией, что за этим последует? Какие возможны сценарии?



Именно.



ДЖО КЕНТ: Если мы продолжим толкать российскую экономику в руки Компартии Китая, что будет с нашей экономикой? Но ничто из этого сейчас не обсуждается. Вместо этого мы смотрим «Путь к войне в Ираке. Часть вторая». Только на сей раз это может быть третья мировая война вместо продолжительной борьбы с повстанцами.



И дискуссий гораздо меньше, чем даже в 2002-м и 2003 году. Я участвовал в этих дискуссиях, и, стыдно признаться, я был на неправильной стороне. Но я видел это. И было много сильных и разумных голосов с обеих сторон. А сейчас не заметно никаких голосов на другой стороне. Люди настолько запуганы тем, что их могут назвать «пропутинскими». Даже те из нас, кого вообще не интересует ни Путин, ни Россия, кому до них совершенно нет дела, а есть дело только до США. Почему мы не делаем того, о чём вы только что сказали: не даём чётких объяснений, во сколько это нам обойдётся, чем это нам полезно и зачем это нам нужно? О чём вообще говорят эти люди?



ДЖО КЕНТ: Думаю, в данный момент в нашем политическом аппарате много очень холодных и расчётливых людей. Они знают, что война, мотивированная нашим желанием быть на правильной стороне, это то, что можно очень мощно и убедительно подать американцам. Это позволяет отвлечь внимание от всех остальных своих провалов.



Страна сейчас в тяжёлом положении, она была в тяжёлом положении ещё до всех событий на Украине. И самоё простое — это бряцать оружием и позволить этой экспансии перейти в войну. Вместо того чтобы заниматься настоящими проблемами, которые у нас сейчас есть в экономике, на южной границе и так далее. Этим людям гораздо проще бряцать оружием, толкая нас к войне ради собственной политической выгоды. Но доверять им нельзя.



Мы будем требовать, чтобы наши выборные официальные лица, наши конгрессмены вернулись в собственные округа и объяснили американскому народу, что сейчас происходит. Мне было очень досадно видеть, что сегодня только горстка республиканцев и несколько демократов проявили принципиальную позицию и проголосовали против дальнейших санкций в отношении России. Просто из-за того, какие последствия будет иметь дальнейшая изоляция России и обострение этого конфликта.



Да, во вред нашей экономике. Но это один из тех случаев, когда правые СМИ звучат точно так же, как либеральные СМИ, а (лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США. — ИноТВ) Кевин Маккарти — точь-в-точь как (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси. Нормальных людей это должно очень, очень, очень встревожить!



ДЖО КЕНТ: Верно. Это кино мы уже видели. Все могут подробно рассказать, как было с войной в Ираке, а совсем недавно — с информацией по COVID, с событиями 6 января, с выборами, с ноутбуком Хантера (Байдена. — ИноТВ) — примеры лжи можно перечислять бесконечно. У нас есть полное право… Я бы даже сказал, каждый американец сейчас обязан подвергать сомнению то, что исходит от СМИ и от наших выборных должностных лиц, пока нас ещё не толкнули к третьей мировой войне. Будущее наших детей и внуков сейчас во всех смыслах под угрозой.



Именно. Демократы шесть лет называли своих оппонентов «марионетками Путина», теперь так делают и республиканцы! Невероятно!



Джо Кент, рад был вас видеть сегодня, спасибо!



ДЖО КЕНТ: И вам большое спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 07 апреля 2022 года.