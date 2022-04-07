«Я это уже видел»: медийный ажиотаж вокруг Бучи напомнил отставному полковнику США об Ираке и Балканах
И вот когда всё это внезапно, почти в одно мгновенье, и приблизительно в одно и то же время появляется на сцене, и отставные офицеры и генералы выходят и все без исключения говорят одно и то же, когда всё это происходит, я с крайним подозрением и большим скептицизмом самоустраняюсь, поскольку я это уже видел.
Я видел это в 2002—2003 годах в преддверии войны в Ираке. Я видел это на Балканах, когда дело касалось событий в Боснии, а затем в Косове. И складывается ощущение, что сейчас у нас схожая стратегия.
Второй момент. Этой информационной кампанией, очень изощрённой кампанией, по-моему, руководим в большинстве своём мы и Запад, прежде всего, Вашингтон и, может быть, MI6 в Лондоне. И эта кампания — отнюдь не творение людей, которые сидят в Киеве. Не думаю, что дело обстоит как-то иначе.
Однако, очевидно, что, реагируя на всё это, мы работаем в тесном сотрудничестве с ними. Каково наше участие и каково их участие? Думаю, оно преимущественно наше. И, по-моему, у нас есть такой человек, как господин Зеленский, который действительно удовлетворяет нашим требованиям по обескровливанию русских. К сожалению, он обескровливает и Украину.
Дата публикации 05 апреля 2022 года.
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