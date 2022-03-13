Guardian: в Ираке во время обстрела несколько ракет упало рядом с консульством США

В иракском Эрбиле во время обстрела несколько ракет разорвалось недалеко от американского консульства, пишет The Guardian. Никто не взял на себя ответственность за это нападение, обошедшееся без жертв, однако, по некоторым данным, снаряды были выпущены со стороны Ирана.

Столица иракского Курдистана Эрбиль подверглась ракетному обстрелу — по некоторым данным, из по крайней мере 12 выпущенных снарядов несколько упало около консульства США, сообщает The Guardian.

Как рассказывает издание, представители Ирака и США по-разному оценивают нанесённый ущерб. По словам одного из американских чиновников, ракеты были выпущены из соседнего Ирана ранним утром в воскресенье, однако нет никаких сведений о жертвах или разрушениях в каком-либо здании, принадлежащем американскому правительству. Кроме того, нет никаких указаний на то, что целью было новое здание консульства, которое в данный момент пустует. Сотрудник оборонного ведомства США на условии анонимности рассказал британской газете, что пока точно неясно, сколько снарядов было выпущено и куда они упали.

В то же время иракский чиновник из Багдада сперва объявил, что несколько ракет попало в консульство и именно оно было целью обстрела. Позднее глава бюро иностранных СМИ Курдистана Лоук Гафари подчеркнул, что ни одна из ракет не попала в американское представительство, но территория вокруг него пострадала. Министр здравоохранения Эрбиля утверждает, что в результате атаки жертв нет, а губернатор Эрбиля Омид Хошнау заявил, что заданной целью вместо консульства мог быть аэропорт, где находится база возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.

Спутниковый телеканал Kurdistan24, офис которого расположен около американского представительства, вышел в эфир почти сразу после атаки и показал разбитое стекло и другие обломки на полу студии. Жители Эрбиля опубликовали в интернете видеозаписи нескольких крупных взрывов, некоторые отмечали, что из-за них тряслись дома. Агентство Reuters не смогло проверить подлинность этих роликов.

Официальный представитель Госдепа США назвал обстрел «возмутительным покушением на суверенитет Ирака и проявлением насилия». «Мы осуждаем террористическую атаку на несколько секторов Эрбиля и призываем жителей сохранять спокойствие», — говорится в заявлении премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани.

Иранское государственное Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) со ссылкой на иракские СМИ признало факт обстрела, но не указало, откуда он происходил. Сразу после него никто не взял себя ответственность за выпущенные ракеты, пишет The Guardian.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.