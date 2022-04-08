ZDF: «изгнание» России из Совета ООН по правам человека — не успех Запада, а признак его скорого упадка

Только тот, кто мыслит однолинейно, может считать приостановку участия России в Совете ООН по правам человека настоящим успехом, отмечает корреспондент ZDF Йоханнес Хано. Он подчёркивает, что на самом деле большинство стран не поддержали эту резолюцию. Это означает, что превосходству Запада с его ценностями скоро придёт конец, а для России это исключение — лишь очередной шаг на пути к новому миропорядку.

Это попытка Америки использовать права человека в качестве неоколониального инструмента для достижения полного контроля и господства над международными отношениями, — бушевал российский представитель перед голосованием, отвергая все обвинения в адрес своей страны как ложные намёки, сфабрикованные истории и фальсификации. В этом нет ничего нового, отмечает корреспондент немецкого телеканала ZDF Йоханнес Хано.

Он также не видит ничего удивительного в том, что такие «диктатуры», как Северная Корея, Иран, Белоруссия и Сирия, встали на сторону России. Что более примечательно, так это то, что на этот раз Китай также полностью поддержал Россию, считает Йоханнес Хано.

По его мнению, не такой уж значительный перевес при голосовании о приостановке участия России в Совете по правам человека ООН ясно даёт понять, что «время господства западного демократического канона ценностей в Организации Объединённых Наций скоро истечёт».

Исключение России произошло потому, что были подсчитаны только голоса, поданные за и против. Но когда за такую резолюцию голосуют только 93 из 193 государств-членов, становится ясно, что общая ценностная база сильно ослабла, подчёркивает ZDF.

До голосования Россия оказывала сильное давление на страны «глобального Юга», в Африке, Азии и Латинской Америке, утверждает немецкий телеканал. Москва говорила о том, что Запад будет работать по двойным стандартам, всегда поднимая вопрос о правах человека только в тех случаях, когда это выгодно ему.

Отстранение России создаёт прецедент для всех, кто выступает против Запада и его ценностей, — в целом, сама идея ООН ставится под сомнение таким отстранением.

При этом корреспондент ZDF подчёркивает, что, если позицию России поддержали столь многие страны, это говорит о том, что западным демократиям и их гражданам необходимо проснуться. «Давайте не будем обманывать себя: мы находимся в самом разгаре эпохальной борьбы за будущее нашего миропорядка, о чём с большой ясностью заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на недавней пресс-конференции в Москве», — отмечает Йоханнес Хано.

По его словам, эта борьба происходит не только на полях сражений на Украине. Даже если многие не хотят этого признавать: «Мы уже давно находимся в состоянии мировой войны, которая ведётся на всех уровнях — в окопах на Украине, а также через финансовые и товарные рынки, кибератаки и дезинформационные кампании по всему миру, в парламентах и международных организациях».

Как и в любой войне, речь сейчас идёт о власти определять свою судьбу и судьбу других, утверждает немецкий журналист. В этом отношении ничего не изменилось, но изменились форма и оружие, с помощью которого ведётся эта война.

В 1999 году два полковника Народно-освободительной армии Китая, Цяо Лян и Ван Сянсуй, опубликовали свои стратегические размышления о том, как вести и выигрывать войны в XXI веке. В последнем предложении своей книги они приходят к выводу, который должен вывести Запад из «состояния самонадеянной наивности», считает корреспондент ZDF.

В глобализированном мире, где всё связано со всем, есть только одно решение для победы в войне, говорят два китайских офицера: «Мы не видим другого подходящего решения, кроме неограниченного ведения войны».

«Война без ограничений» (Unrestricted Warfare) — так называется их книга: острый анализ, проведённый в ней, теперь отражается и в стратегическом планировании России. Война на всех уровнях, в любом измерении, когда каждый становится её участником — простые граждане, предприниматели, политики, генералы, дипломаты.

Только те, кто мыслит одномерно, могут рассматривать приостановку членства России в Совете по правам человека ООН как большой успех, считает Йоханнес Хано. Большинство государств не поддержали резолюцию, представленную США и её соавторами. Для России этот результат — лишь ещё один шаг к новому мировому порядку в ходе войны, которую она готова вести на всех уровнях, заключает корреспондент ZDF.