ABC News Оригинал

ABC News: теракт в Тель-Авиве унёс жизни двух человек

Материал представлен в переводе ИноТВ
Накануне в результате стрельбы в израильской столице погибли два человека, несколько горожан получили ранения. В настоящий момент полиция ведёт поиски преступника, который, по предварительным данным, действовал в одиночку, сообщает ABC News.

По данным властей, во время стрельбы в Тель-Авиве погибли двое и ещё несколько человек получили ранения. В результате нападения пострадали по меньшей мере девять человек, которых отправили в больницу.

Стрелок не был задержан. По словам израильских полицейских, в настоящий момент они разыскивают только одного подозреваемого.
 
Случившееся в четверг нападение стало одним из цепочки недавних терактов в Израиле. Ответственность за большую часть из них взяло на себя «Исламское государство»*.     
 
Дата выхода в эфир 08 апреля 2022 года.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 
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источник
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