ABC News: теракт в Тель-Авиве унёс жизни двух человек

Накануне в результате стрельбы в израильской столице погибли два человека, несколько горожан получили ранения. В настоящий момент полиция ведёт поиски преступника, который, по предварительным данным, действовал в одиночку, сообщает ABC News.

По данным властей, во время стрельбы в Тель-Авиве погибли двое и ещё несколько человек получили ранения. В результате нападения пострадали по меньшей мере девять человек, которых отправили в больницу.

Стрелок не был задержан. По словам израильских полицейских, в настоящий момент они разыскивают только одного подозреваемого.

Случившееся в четверг нападение стало одним из цепочки недавних терактов в Израиле. Ответственность за большую часть из них взяло на себя «Исламское государство»*.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2022 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



