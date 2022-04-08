ABC News: теракт в Тель-Авиве унёс жизни двух человек

Накануне в результате стрельбы в израильской столице погибли два человека, несколько горожан получили ранения. В настоящий момент полиция ведёт поиски преступника, который, по предварительным данным, действовал в одиночку, сообщает ABC News.
По данным властей, во время стрельбы в Тель-Авиве погибли двое и ещё несколько человек получили ранения. В результате нападения пострадали по меньшей мере девять человек, которых отправили в больницу.
Стрелок не был задержан. По словам израильских полицейских, в настоящий момент они разыскивают только одного подозреваемого.
Случившееся в четверг нападение стало одним из цепочки недавних терактов в Израиле. Ответственность за большую часть из них взяло на себя «Исламское государство»*.
Дата выхода в эфир 08 апреля 2022 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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