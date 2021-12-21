SZ: провал силовых структур — пять лет спустя семьи жертв теракта в Берлине требуют продолжить расследование

Пять лет назад гражданин Туниса Анис Амри на угнанном грузовике врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине, пишет Süddeutsche Zeitung. Жертвами теракта, совершённого исламистом, стали 13 человек. Несмотря на быструю ликвидацию террориста, немецким органам безопасности так и не удалось напасть на след его сообщников. Выжившие и семьи погибших не смогли отпустить трагедию — они вновь требуют от правительства тщательного расследования.

Рождественская ярмарка на Брайтшайдплац в Берлине, вечер четверга. Ярко освещённые прилавки, посетители с засахаренными яблоками или кружкой глинтвейна в руках кажутся здесь почти неуместными. Ярмарка охраняется как крепость. Шлагбаумы с пунктами пропуска с двух сторон, массивное ограждение, бетонные блоки, вездесущие охранники — всё это необходимо для предотвращения потенциального теракта. Кроме того, на входе проверяется наличие сертификатов о вакцинации или справок о перенесённом заболевании, пишет Süddeutsche Zeitung.

Однако в том месте, где 19 декабря 2016 года гражданин Туниса Анис Амри врезался в толпу на угнанном грузовике, прилавков нет. Там, на каменных ступенях Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, высечены имена людей, погибших в результате теракта, совершённого исламистом. Недавно к этим именам пришлось добавить ещё одно — пока в виде наклейки. В день нападения Саша Хюсгес одним из первых бросился на помощь пострадавшим и был серьёзно ранен упавшей ему на голову деревянной балкой. Он умер 5 октября этого года в возрасте 49 лет.

Почти пять лет спустя число жертв теракта выросло до 13. Трагическая смерть, произошедшая этой осенью, говорит о том, что даже по прошествии столь длительного времени последствия «самого ужасного исламистского теракта» в истории Германии ощущаются до сих пор.

Этим летом казалось, что под событиями, произошедшими декабрьским вечером понедельника пять лет назад, можно подвести черту. В июне представители комиссии бундестага по расследованию теракта представили свой окончательный отчёт, а в августе члены палаты депутатов Берлина последовали их примеру. В общей сложности около 3,3 тыс. страниц. Комиссия ландтага земли Северный Рейн — Вестфалия в настоящее время работает над своим документом, он должен быть готов к весне.

Одно лишь число комиссий ясно показывает, насколько сложным был этот теракт и его история — и насколько масштабным был «провал силовых структур». Парламентарии выявили множество ошибок, допущенных правоохранительными органами, и многие из них по-настоящему вызвают беспокойство. Прежде всего тот факт, что террорист Анис Амри, получивший отказ в предоставлении убежища, был признан опасным некоторыми структурами задолго до трагедии. Однако между Земельным ведомством уголовной полиции Северного Рейна — Вестфалии, где временно проживал Амри, и следователями в Берлине отсутствовала какая-либо коммуникация.

В Берлине тунисец находился в постоянном контакте с религиозным лидером радикальной салафитской мечети, принадлежавшей организации Berliner Fussilet. Но после того как следователи установили, что Амри торговал наркотиками, Земельное ведомство уголовной полиции Берлина перестало считать его особо опасным. По логике следствия, те, кто занимается наркотиками, не могут быть радикальными исламистами. Даже для Ханса-Георга Маасена, занимавшего в то время должность председателя Федерального ведомства по охране Конституции, дело Амри было «чисто полицейским». В прошлый четверг на памятном мероприятии в ландтаге Северного Рейна — Вестфалии премьер-министр земли Хендрик Вюст заявил: «Лично для меня очевидно, что были допущены ошибки, которые в совокупности сделали нападение возможным».

С тех пор полиция, Федеральное ведомство уголовной полиции и Ведомство по охране Конституции многого достигли. Значительно ускорилась внутренняя коммуникация между силовыми структурами. В берлинской полиции было создано около 600 новых рабочих мест, в том числе в подразделении по борьбе с терроризмом. «Некоторые органы безопасности проявили честность, — отмечает Бенедикт Люкс, эксперт по внутренним делам от партии зелёных и член комиссии по расследованию теракта. — Работа органов безопасности определённо улучшилась».

Однако, как отмечает издание, сообщники Аниса Амри неизвестны до сих пор, поскольку вопреки утверждениям властей Амри «определённо не был преступником-одиночкой». Против этого предположения среди прочего говорит и тот факт, что незадолго до нападения он контактировал с куратором из «Исламского государства»* в мессенджере Telegram. Кроме того, после теракта он явно действовал в соответствии с заранее составленным планом: Амри удалось сбежать в Италию и спустя пять дней недалеко от Милана он был убит в ходе перестрелки с местными полицейскими.

«Что касается людей, стоящих за Амри, расследование было проведено недостаточно тщательно. Преобладала позиция: с глаз долой — из сердца вон», — отмечает член комиссии по расследованию теракта Бенедикт Люкс. По его словам, вместо дальнейшего расследования возможный сообщник Амри был просто депортирован. В начале этой недели в немецкие СМИ просочилась информация о том, что вероятным заказчиком Амри мог быть высокопоставленный функционер «Исламского государства»* из Ирака. Об этом также известно Федеральной разведывательной службе Германии. Однако в настоящее время дело расследует только федеральный прокурор.

В начале декабря выжившие в теракте и семьи погибших направили открытое письмо федеральному канцлеру Олафу Шольцу. Его предшественница Ангела Меркель обещала обеспечить «всеобъемлющее расследование», но оно так и не было проведено, пишет Андреас Шварц, который сам стал жертвой теракта. Шварц много лет наблюдал за работой комиссии бундестага по расследованию, а теперь он и его другие пострадавшие требуют проведения дополнительного расследования. По словам Шварца, пока властям не удалось напасть на след возможных сообщников террориста.

Из-за этого родственники не могут отпустить события пятилетней давности. «Родственники жертв имеют полное право злиться и требовать разъяснений», — отмечает сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Андреас Гайзель. Берлинский психолог Райнер Роте уже много лет наблюдает за некоторыми из пострадавших. Он постоянно обращается к политикам. Несмотря на то что по происшествии времени после теракта обращение с жертвами было существенно улучшено, им по-прежнему «не хватает сочувствия, соответствующих специальных знаний о психотерапии посттравматических расстройств и конкретной помощи», — указал Рот в письме к президенту Германии.

Выступление Франка-Вальтера Штайнмайера на памятном мероприятии, посвящённом жертвам теракта, не ознаменовало окончания этой истории. «У неё нет конца», — резюмирует Süddeutsche Zeitung.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

