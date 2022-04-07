N-TV: Болгария и Кипр страдают от отсутствия русских туристов из-за санкций

Туристы из России на протяжении многих лет были желанными гостями на Кипре и в Болгарии — они приезжали и привозили с собой много денег. Однако из-за антироссийских санкций в летнем сезоне 2022 года ждать россиян не приходится, сообщает немецкий телеканал N-TV. В итоге многие компании туристического сектора Болгарии и Кипра опасаются, что не смогут свести концы с концами — а выиграть в этой ситуации может Турция.

Туристический сектор Кипра и Болгарии обеспокоен летним сезоном 2022 года, сообщает немецкий телеканал N-TV. Из-за санкций против России российские гости, скорее всего, практически не приедут. После спада продаж во время пандемии многие компании опасаются, что им ещё долго не удастся свести концы с концами. Турция может получить от этой ситуации выгоду: Анкара выступает против санкций и держит своё воздушное пространство открытым для российских самолётов.

Российский посол в Никосии Станислав Осадчий прямо сказал кипрскому телеканалу вскоре после начала войны: «Откуда Кипр возьмёт российских туристов? Они не приедут!» Никосия закрыла своё воздушное пространство для российских самолётов, отмечает телеканал. По словам Осадчего, тем самым Кипр выстрелил себе в колено. Вместо этого россияне теперь едут в Турцию и тратят свои деньги там.

Ранее россияне составляли около 25% отдыхающих на острове. «Если предположить, что мы потеряем всех этих гостей, это будет стоить нам до двух процентов нашего валового внутреннего продукта», — предупреждает министр финансов Константинос Петридис.

Неблагоприятный летний сезон ожидается и на черноморском побережье Болгарии, продолжает N-TV. Военные беженцы с Украины сейчас размещены в местных гостиницах. Помимо российских и украинских туристов, в пролёте также могут оказаться около 350 тыс. российских владельцев недвижимости для отдыха — между странами сейчас нет авиасообщения. С начала спецоперации на Украине также почти не было бронирований из Западной и Центральной Европы. Возможно, страна находится слишком близко к театру военных действий, предполагает немецкий телеканал.

Пока неясно, поедут ли в этом году отдыхающие из России в Турцию. Там также опасаются спада в этой отрасли. Если военная операция на Украине продолжится без какого-либо нового развития событий, в этом году в Турцию приедут только 30% россиян, считает глава туристической ассоциации Etik Мехмет Ислер. Уже сейчас есть отмены бронирований. В 2021 году 4,6 млн туристов приехали из России, на втором месте оказались 3 млн немцев, а за ними — 2 млн украинцев, сообщает немецкий телеканал, ссылаясь на данные статистического ведомства.

Агенты по недвижимости в Анталии, напротив, сообщают о значительно большем количестве запросов от российских и украинских клиентов. По словам представителя агентства недвижимости Antalya Homes, спрос сейчас в два с половиной раза выше, чем обычно в это время года, добавляет N-TV.