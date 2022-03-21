Le Figaro: премьер-министр Израиля пожелал иранцам в новом году сменить власть

По случаю иранского Нового года премьер-министр Израиля Нафтали Беннет опубликовал обращение к жителям Ирана, которым он пожелал сменить политический режим в стране, сообщает Le Figaro. Израильский лидер считает действующую власть в Тегеране своим главным врагом и не поддерживает возобновление ядерной сделки.

В воскресенье 20 марта премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по случаю иранского Нового года — праздника Новруз — пожелал жителям Ирана смены политического режима в стране, пишет Le Figaro. Беннет считает действующую власть Ирана своим главным врагом и выступает против возобновления ядерной сделки 2015 года, отмечает издание.

«Новруз буквально означает «новый день», и это моё самое главное пожелание вам, иранцы: чтобы вы увидели новый день, день свободы от жестокого иранского режима», — заявил лидер Израиля в видеосообщении на английском языке, которое опубликовала его администрация. «У нас, израильтян и иранцев, много общего: мы два энергичных народа с древней историей и богатой культурой, которые надеются на лучшее будущее», — добавил премьер-министр.

Как рассказывает французская газета, Израиль не одобряет возможного соглашения по ядерной программе Ирана. С этой страной, своим главным врагом, он ведёт теневую борьбу — так, обе стороны обмениваются кибератаками. В среду представители США указали, что участники переговоров «близки» к компромиссу для спасения сделки — этому, в частности, способствовало множество позитивных шагов, например, освобождение двух ирано-британцев, которых держали в иранской тюрьме на протяжении многих лет.

Тегеран со своей стороны заверил, что с Вашингтоном осталось уладить лишь «два вопроса». По информации близкого к делу источника, речь идёт об «экономических гарантиях», которые защитят страну от международных санкций, и разногласиях по поводу Корпуса стражей исламской революции (КСИР): Иран требует исключить его из чёрного списка. В пятницу Израиль, главным союзником которого являются Соединённые Штаты, настоятельно призвал Вашингтон оставить эти идеологические войска Ирана в чёрном списке «террористических организаций», отмечает Le Figaro.