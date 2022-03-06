Handelsblatt: Израиль не хочет портить отношения ни с Украиной, ни с Россией

Нафтали Беннет — один из немногих премьер-министров, поддерживающих хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, однако именно из-за этого он оказался перед вызовом, пишет немецкая газета Handelsblatt. Израиль старается не испортить своих связей с обоими государствами и выступить в качестве посредника между ними. Вчера Беннет неожиданно нанёс визит в Кремль, а затем отправился обсуждать ситуацию на Украине с канцлером Германии.

Премьер-министру Израиля в эту субботу удалось всех удивить: Нафтали Беннет встретился с главой Кремля Владимиром Путиным во время рабочего визита в Москву, сообщает немецкая газета Handelsblatt. Согласно правительственным источникам в Иерусалиме, обмен мнениями о событиях на Украине продолжался три часа.

Беннетт координировал свои действия с США, Германией и Францией и поддерживал «постоянную связь с Украиной». Он также обсудил с Путиным положение израильтян и еврейских общин в связи с конфликтом.

Как сообщает издание, после встречи с Путиным Беннетт сначала поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отправился в Германию, чтобы встретиться в Берлине с канцлером Олафом Шольцем для обсуждения ситуации на Украине.

«90-минутная беседа была посвящена результатам переговоров премьер-министра с президентом России (Владимиром) Путиным в Москве в субботу», — заявил в воскресенье вечером пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт. Он добавил, что обе стороны хотят оставаться в тесном контакте по этому вопросу. Общей целью остаётся прекращение боевых действий на Украине «как можно быстрее», и обе стороны будут прилагать все усилия для достижения этой цели, говорится в правительственном заявлении.

Об Израиле как о посреднике в украинском кризисе говорят уже некоторое время. Страна является одной из немногих, сохранивших хорошие отношения с Россией, США и Украиной. Однако это обстоятельство ставит премьер-министра Беннета перед вызовом, отмечает Handelsblatt.

Беннет должен тщательно взвешивать свои слова относительно действий лидера Кремля Владимира Путина в отношении Украины. С одной стороны, Израиль может разозлить своего самого важного союзника, США, если не осудит российскую спецоперацию. Однако если Беннет сделает это, он поставит под угрозу свои хорошие отношения с Москвой, а они крайне важны для Израиля, который хочет предотвратить иранское присутствие в соседнем государстве — Сирии.

Россия контролирует воздушное пространство над Сирией и на данный момент позволяет израильским ВВС беспрепятственно противодействовать Ирану в Сирии. По этой причине Беннетт пока воздерживается от критики действий Владимира Путина, подчёркивает издание.

Посол Израиля в США Михаэль Херцог следующим образом охарактеризовал проблему в Twitter: «Хотя наша моральная позиция [по Украине] ясна, мы стремимся придерживаться её таким образом, чтобы сохранить свободу действий против Ирана в регионе». Израильские ВВС не смогут бомбить иранские конвои, пересекающие Сирию для доставки оружия «Хезболле» в южном Ливане без согласия Путина, пишет Handelsblatt.

Но украинский кризис также оказывает давление на премьер-министра внутри страны: в Израиле проживает более миллиона человек, говорящих на русском языке. Они составляют более десяти процентов граждан, имеющих право голоса. Они иммигрировали в Израиль из бывшего СССР с 1990-х годов. Треть из них — из России и треть — с Украины.

В первоначальной реакции на спецоперацию России Беннет подчеркнул свою поддержку территориальной целостности Украины, но воздержался от осуждения Путина или даже от упоминания о России. Вместо него это сделал израильский министр иностранных дел Яир Лапид. Он осудил российские действия, назвав их «серьёзным нарушением» международного порядка. После этого Беннет призвал своих министров проявлять сдержанность в интервью на тему происходящего на Украине.

Дипломатический путь Израиля также очевидно проявился на заседании Генеральной ассамблеи ООН, утверждает немецкая газета. Израиль присоединился к хору критиков России, но правительство представлял не посол страны в ООН, а его заместитель. Цель этого заключалась в том, чтобы уменьшить вес заявления Израиля, которое было направлено против России.

Украина, тем временем, жалуется на отсутствие поддержки со стороны израильского правительства. Она уже несколько раз обращалась за военной помощью, в которой Беннет ей отказывает, предпочитая ограничиваться доставкой гуманитарных грузов, которые попадают на Украину через Польшу. Премьер-министр оправдывает свой отказ поставлять стране оружие давней израильской политикой, основанной на нежелании провоцировать Россию.

Сейчас Израиль пытается использовать своё особое положение в отношениях для посредничества в конфликте, пишет Handelsblatt. С начала российской спецоперации Беннет как минимум дважды звонил по отдельности президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину и договорился о «продолжении общения» с обоими. Израиль неоднократно предлагал посредничество в переговорах по прекращению спецоперации на Украине. Положительная реакция на это предложение поступила из Киева, но не из Москвы, заключает немецкая газета.