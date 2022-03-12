Guardian: Лондон наложил санкции на всех, кто голосовал в Думе за признание ЛДНР
Великобритания объявила о введении санкций против 386 членов российского парламента, которых обвиняют в «причастности» к спецоперации России на Украине. Их «вина» состоит в том, что они проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, пишет The Guardian. Теперь им будут недоступны поездки в Великобританию и их счета в этой стране.
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