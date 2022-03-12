Guardian: Лондон наложил санкции на всех, кто голосовал в Думе за признание ЛДНР

Великобритания решила наложить санкции на всех российских депутатов, которые проголосовали за признание ЛНР и ДНР, пишет The Guardian. ЕС сделал это ещё 23 февраля, и британская оппозиция призывала власти последовать тому же примеру.

Великобритания объявила о введении санкций против 386 членов российского парламента, которых обвиняют в «причастности» к спецоперации России на Украине. Их «вина» состоит в том, что они проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, пишет The Guardian. Теперь им будут недоступны поездки в Великобританию и их счета в этой стране.

Министр иностранных дел Великобритании заявила: «Мы не станем ослаблять давление, и мы будем продолжать закручивать гайки в плане санкций в адрес российской экономики».

14 депутатов российской Думы уже были в санкционном списке Великобритании. Так что всего их теперь стало 400 из 450 человек, которые заседают в нижней палате российского парламента. В Великобритании заявили, что санкции коснутся и членов Совета Федерации, которые также поддержали признание независимости республик.

При этом в Евросоюзе такие санкции ввели ещё 23 февраля, отмечает автор статьи. Поэтому оппозиция в британском парламенте всё это время активно указывала властям на то, что Великобритания в вопросе санкций «движется как улитка», санкции вводит только против олигархов.

«По одному олигарху в день, это почти ничего. Сотни приспешников Путина по-прежнему избегают наказания. Каждая минута промедления — ещё одна возможность для них сесть в частный самолёт и улететь в тихую гавань. Мы должны наложить санкции на всех сразу и сейчас же конфисковать их активы», — приводит The Guardian слова Лейлы Моран из либеральных демократов.