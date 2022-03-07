Sun: спецназовцы Британии и США в Литве готовятся к возможной эвакуации Зеленского

03:05
В МИД России заявили, что итог событий вокруг Украины изменит отношения России с Западом
Итог событий вокруг Украины приведёт к новому качеству отношений России с Западом. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
02:51
Блинкен: власти США дали «зелёный свет» на поставки Украине истребителей НАТО
Вашингтон дал странам НАТО «зелёный свет» на поставки истребителей Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.
02:38
Цена нефти марки Brent превысила $128 за баррель впервые с 2012 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила более $128 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
02:27
Власти Украина приостановили экспорт мяса, гречки, сахара и соли
Украина приостановила экспорт из страны ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
02:16
Гастроэнтеролог Вялов рассказал о влиянии COVID-19 на желудок
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о влиянии коронавирусной инфекции на желудок человека.
02:11
Власти Британии заявили о намерении выделить $100 млн на поддержку экономики Украины
Великобритания выделит $100 млн на поддержку украинской экономики. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Соединённого Королевства.
02:02
В МИД Японии призвали граждан страны воздержаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Японии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за ситуации вокруг Украины.
01:56
Аудиторская компания KPMG объявила о приостановке работы в России и Белоруссии
Аудиторская компания KPMG заявила о приостановке работы офисов в России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.
01:44
Минобороны России: СБУ и боевики «Азова» готовят провокацию в районе Харькова
Служба безопасности Украины (СБУ) и боевики батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом заявили в российском Минобороны.
01:36
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости сохранения каналов связи с Путиным
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 заявил о необходимости сохранения каналов связи с президентом России Владимиром Путиным.
01:24
В ОБСЕ заявили о повреждении объекта миссии в Мариуполе в результате обстрела
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о повреждении объекта миссии в Мариуполе в результате обстрела.
01:22
Силкин считает заслуженной победу «Спартака» над «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
01:12
Кадыров рассказал о готовности своих родственников принять участие спецоперации в Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что представители его рода готовы принять участие в военной спецоперации в Донбассе.
01:06
Зеленский присвоил звание городов-героев шести украинским городам
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении звания «город-герой» шести городам страны.
01:01
Глава МВД Британии направила обращение о приостановке доступа России к системе Интерпола
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что направила в Интерпол письмо с просьбой приостановить доступ России к системе организации.
00:59
Дубль Феликса помог «Атлетико» обыграть «Бетис» в матче Примеры
Мадридский «Атлетико» на выезде одержал победу над севильским «Бетисом» в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.
00:53
Хохлов о борьбе «Динамо» за чемпионство: всё ещё может поменяться
Бывший главный тренер и футболист «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения команды от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оценил шансы бело-голубых на чемпионство по итогам сезона.
00:49
После нападения на полицейского на акции протеста в Петербурге возбудили ещё одно дело
Следователи возбудили ещё одно уголовное дело о насилии в отношении полицейского в ходе проведения несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.
00:45
«Милан» одолел «Наполи» и возглавил турнирную таблицу Серии А
«Милан» на выезде одержал победу над «Наполи» в матче 28-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:42
Sky News: PwC заявила о намерении приостановить деятельность в России
Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) намерена приостановить деятельность в России. Об этом сообщает телеканал Sky News.
00:39
«Монако» победил «Марсель» в матче Лиги 1, Головин вышел на 85-й минуте
«Монако» на выезде переиграл «Марсель» в матче 27-го тура французской футбольной Лиги 1.
00:33
Захарова напомнила об исторических корнях украинского национализма
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала об исторических корнях украинского национализма.
00:29
Сёмин оценил судейство Карасёва в матче «Динамо» со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».
00:24
Макрон заявил о работе Москвы и Киева над безопасностью ядерных объектов на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон после переговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что стороны проводят работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.
00:22
Кавазашвили: даже неожиданно, что «Спартак» так легко победил «Динамо»
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу над «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:17
Netflix приостанавливает работу на территории России
Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России. Об этом сообщает журнал Variety.
00:15
«Сент-Луис» уступил «Нью-Джерси» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Тарасенко
«Сент-Луис Блюз» в овертайме потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:10
В ЛНР задержали планировавших теракты агентов разведки Минобороны Украины
В Министерстве госбезопасности Луганской Народной Республики сообщили о задержании двух агентов украинского оборонного ведомства, планировавших теракты в России и ЛНР.
00:06
Скопинцев заявил, что продолжает верить в чемпионство «Динамо»
Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев после поражения от столичного «Спартака» в 20-м туре Российской премьер-лиги признался, что всё ещё верит в чемпионство своей команды в этом сезоне.
00:01
В Fazer объявили о приостановке деятельности на территории России
Финский производитель продуктов питания Fazer объявил о намерении приостановить деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании.
23:59
Скопинцев: судейство в матче «Динамо» и «Спартака» было средненьким
Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о судействе матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
23:58
Сервис Spotify сообщил об ограничениях оформления Premium-подписки в России
Музыкальный сервис Spotify объявил, что подписка Premium больше недоступна для приобретения в России в связи с новыми внешними ограничениями, которые связаны с приостановкой работы платёжных систем Visa и Mastercard.
23:51
Шведский лыжник Бурман остался в недоумении от фото Большунова в советской форме
Швед Йенс Бурман отреагировал на пост трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Instagram, на котором он примерил на себя советскую форму.
23:46
В гумштабе заявили о нежелании Киева идти на переговоры по эвакуации граждан из Харькова
В межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что киевские власти отвергают сотрудничество по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум.
23:35
Сёмин считает, что «Спартак» провёл с «Динамо» один из лучших своих матчей в этом сезоне
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:34
На сайт RT на русском совершена массированная DDoS-атака
Сайт RT на русском находится под серьёзной DDoS-атакой. Большая часть вредоносной информации идёт из США.
23:21
Бастрыкин поручил проверить факты создания компонентов биологического оружия на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам создания компонентов биологического оружия на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.
23:20
Звонарёва и Зигемунд выиграли парный турнир WTA в Лионе
Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд одержали победу над британками Алисией Барнетт и Оливией Николлс в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лионе в парном разряде.
23:05
Шварц высказался о судействе в матче «Динамо» — «Спартак»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о судействе Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
23:05
В погранслужбе заявили о въезде в Польшу более 1 млн человек из Украины
Более 1 млн человек въехали в Польшу из Украины после начала российской спецоперации. Об этом сообщили в польской Пограничной страже.
22:57
Салихова: болельщики «Спартака» иногда перекрикивали 19 тыс. поклонников «Динамо»
Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды над столичным «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:49
Глава СК России поручил расследовать обстрел мирных жителей при эвакуации в Мариуполе
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела группы мирных жителей при эвакуации в Мариуполе.
22:38
FIG хочет возбудить дисциплинарное дело в отношении гимнаста Куляка за инцидент в Дохе
В Международной федерации гимнастики (FIG) сообщили, что собираются обратиться в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное дело в отношении россиянина Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе вышел с буквой Z на груди на церемонию награждения.
22:32
Бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger закроют свои магазины в России с 7 марта
Американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, с 7 марта на фоне спецоперации России на Украине закрывает свои магазины и приостанавливает работу в России и Белоруссии.
22:26
Баженов: Николсон и Промес сделали разницу в матче с «Динамо»
Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов отреагировал на победу над столичным «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:15
В ДНР сообщили об освобождении 68 населённых пунктов
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об установлении контроля над 68 населёнными пунктами с начала спецоперации.
22:09
Шварц не стал отвечать, о чём он говорил с Карасёвым в перерыве матча со «Спартаком»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что его разговор с арбитром Сергеем Карасёвым в перерыве матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» останется между ними.
22:01
Шварц поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку после поражения от «Спартака»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об атмосфере на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
22:00
TikTok приостанавливает в России функцию прямых трансляций и публикацию контента
Cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента из-за нового закона о фейках.
21:58
«Ювентус» переиграл «Специю» в матче Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Специей» в матче 28-го тура итальянской Серии А.