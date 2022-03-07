Sun: спецназовцы Британии и США в Литве готовятся к возможной эвакуации Зеленского

03:05 В МИД России заявили, что итог событий вокруг Украины изменит отношения России с Западом Итог событий вокруг Украины приведёт к новому качеству отношений России с Западом. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

02:51 Блинкен: власти США дали «зелёный свет» на поставки Украине истребителей НАТО Вашингтон дал странам НАТО «зелёный свет» на поставки истребителей Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.

02:38 Цена нефти марки Brent превысила $128 за баррель впервые с 2012 года Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила более $128 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

02:27 Власти Украина приостановили экспорт мяса, гречки, сахара и соли Украина приостановила экспорт из страны ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

02:16 Гастроэнтеролог Вялов рассказал о влиянии COVID-19 на желудок Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о влиянии коронавирусной инфекции на желудок человека.

02:11 Власти Британии заявили о намерении выделить $100 млн на поддержку экономики Украины Великобритания выделит $100 млн на поддержку украинской экономики. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Соединённого Королевства.

02:02 В МИД Японии призвали граждан страны воздержаться от поездок в Россию Министерство иностранных дел Японии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за ситуации вокруг Украины.

01:56 Аудиторская компания KPMG объявила о приостановке работы в России и Белоруссии Аудиторская компания KPMG заявила о приостановке работы офисов в России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.

01:44 Минобороны России: СБУ и боевики «Азова» готовят провокацию в районе Харькова Служба безопасности Украины (СБУ) и боевики батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом заявили в российском Минобороны.

01:36 Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости сохранения каналов связи с Путиным Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 заявил о необходимости сохранения каналов связи с президентом России Владимиром Путиным.

01:24 В ОБСЕ заявили о повреждении объекта миссии в Мариуполе в результате обстрела Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о повреждении объекта миссии в Мариуполе в результате обстрела.

01:22 Силкин считает заслуженной победу «Спартака» над «Динамо» Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

01:12 Кадыров рассказал о готовности своих родственников принять участие спецоперации в Донбассе Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что представители его рода готовы принять участие в военной спецоперации в Донбассе.

01:06 Зеленский присвоил звание городов-героев шести украинским городам Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении звания «город-герой» шести городам страны.

01:01 Глава МВД Британии направила обращение о приостановке доступа России к системе Интерпола Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что направила в Интерпол письмо с просьбой приостановить доступ России к системе организации.

00:59 Дубль Феликса помог «Атлетико» обыграть «Бетис» в матче Примеры Мадридский «Атлетико» на выезде одержал победу над севильским «Бетисом» в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.

00:53 Хохлов о борьбе «Динамо» за чемпионство: всё ещё может поменяться Бывший главный тренер и футболист «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения команды от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оценил шансы бело-голубых на чемпионство по итогам сезона.

00:49 После нападения на полицейского на акции протеста в Петербурге возбудили ещё одно дело Следователи возбудили ещё одно уголовное дело о насилии в отношении полицейского в ходе проведения несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

00:45 «Милан» одолел «Наполи» и возглавил турнирную таблицу Серии А «Милан» на выезде одержал победу над «Наполи» в матче 28-го тура итальянской футбольной Серии А.

00:42 Sky News: PwC заявила о намерении приостановить деятельность в России Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) намерена приостановить деятельность в России. Об этом сообщает телеканал Sky News.

00:39 «Монако» победил «Марсель» в матче Лиги 1, Головин вышел на 85-й минуте «Монако» на выезде переиграл «Марсель» в матче 27-го тура французской футбольной Лиги 1.

00:33 Захарова напомнила об исторических корнях украинского национализма Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала об исторических корнях украинского национализма.

00:29 Сёмин оценил судейство Карасёва в матче «Динамо» со «Спартаком» Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».

00:24 Макрон заявил о работе Москвы и Киева над безопасностью ядерных объектов на Украине Французский лидер Эммануэль Макрон после переговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что стороны проводят работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.

00:22 Кавазашвили: даже неожиданно, что «Спартак» так легко победил «Динамо» Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу над «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

00:17 Netflix приостанавливает работу на территории России Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России. Об этом сообщает журнал Variety.

00:15 «Сент-Луис» уступил «Нью-Джерси» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Тарасенко «Сент-Луис Блюз» в овертайме потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

00:10 В ЛНР задержали планировавших теракты агентов разведки Минобороны Украины В Министерстве госбезопасности Луганской Народной Республики сообщили о задержании двух агентов украинского оборонного ведомства, планировавших теракты в России и ЛНР.

00:06 Скопинцев заявил, что продолжает верить в чемпионство «Динамо» Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев после поражения от столичного «Спартака» в 20-м туре Российской премьер-лиги признался, что всё ещё верит в чемпионство своей команды в этом сезоне.

00:01 В Fazer объявили о приостановке деятельности на территории России Финский производитель продуктов питания Fazer объявил о намерении приостановить деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании.

23:59 Скопинцев: судейство в матче «Динамо» и «Спартака» было средненьким Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о судействе матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

23:58 Сервис Spotify сообщил об ограничениях оформления Premium-подписки в России Музыкальный сервис Spotify объявил, что подписка Premium больше недоступна для приобретения в России в связи с новыми внешними ограничениями, которые связаны с приостановкой работы платёжных систем Visa и Mastercard.

23:51 Шведский лыжник Бурман остался в недоумении от фото Большунова в советской форме Швед Йенс Бурман отреагировал на пост трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Instagram, на котором он примерил на себя советскую форму.

23:46 В гумштабе заявили о нежелании Киева идти на переговоры по эвакуации граждан из Харькова В межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что киевские власти отвергают сотрудничество по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум.

23:35 Сёмин считает, что «Спартак» провёл с «Динамо» один из лучших своих матчей в этом сезоне Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:34 На сайт RT на русском совершена массированная DDoS-атака Сайт RT на русском находится под серьёзной DDoS-атакой. Большая часть вредоносной информации идёт из США.

23:21 Бастрыкин поручил проверить факты создания компонентов биологического оружия на Украине Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам создания компонентов биологического оружия на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.

23:20 Звонарёва и Зигемунд выиграли парный турнир WTA в Лионе Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд одержали победу над британками Алисией Барнетт и Оливией Николлс в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лионе в парном разряде.

23:05 Шварц высказался о судействе в матче «Динамо» — «Спартак» Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о судействе Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

23:05 В погранслужбе заявили о въезде в Польшу более 1 млн человек из Украины Более 1 млн человек въехали в Польшу из Украины после начала российской спецоперации. Об этом сообщили в польской Пограничной страже.

22:57 Салихова: болельщики «Спартака» иногда перекрикивали 19 тыс. поклонников «Динамо» Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды над столичным «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22:49 Глава СК России поручил расследовать обстрел мирных жителей при эвакуации в Мариуполе Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела группы мирных жителей при эвакуации в Мариуполе.

22:38 FIG хочет возбудить дисциплинарное дело в отношении гимнаста Куляка за инцидент в Дохе В Международной федерации гимнастики (FIG) сообщили, что собираются обратиться в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное дело в отношении россиянина Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе вышел с буквой Z на груди на церемонию награждения.

22:32 Бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger закроют свои магазины в России с 7 марта Американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, с 7 марта на фоне спецоперации России на Украине закрывает свои магазины и приостанавливает работу в России и Белоруссии.

22:26 Баженов: Николсон и Промес сделали разницу в матче с «Динамо» Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов отреагировал на победу над столичным «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22:15 В ДНР сообщили об освобождении 68 населённых пунктов Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об установлении контроля над 68 населёнными пунктами с начала спецоперации.

22:09 Шварц не стал отвечать, о чём он говорил с Карасёвым в перерыве матча со «Спартаком» Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что его разговор с арбитром Сергеем Карасёвым в перерыве матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» останется между ними.

22:01 Шварц поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку после поражения от «Спартака» Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об атмосфере на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

22:00 TikTok приостанавливает в России функцию прямых трансляций и публикацию контента Cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента из-за нового закона о фейках.