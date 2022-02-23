CNN: беженцы из Донбасса войны не хотят — Россия продолжает наращивать силы

Люди, бежавшие из признанных Москвой республик Восточной Украины, подтверждают, что украинские войска действительно обстреливали их дома. Однако они уверяют, что не имеют ничего против своих родных с Украины и не хотят дальнейшего усугубления конфликта, передаёт корреспондент CNN Фред Пляйтген. Между тем, как подчёркивает журналист, Россия продолжает военную активность в пограничном регионе — и уже развернула там полевой госпиталь.

Сейчас с нами на связь выходит Фредерик Пляйтген. Он находится в России, совсем рядом с украинской границей. Фред, как там обстановка?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Здравствуйте, Брианна. Я, собственно говоря, стою практически на самой границе Украины и России, вернее на границе одной из сепаратистских республик, которую недавно признал Владимир Путин. Кроме того, здесь можно увидеть соединения российской армии и бронетехнику. Однако мне бы хотелось вернуться к интересной теме, о которой упоминал Сэм (Кайли, корреспондент CNN. — ИноТВ). Он говорил о людях в районах, где он находился.

Вчера мне удалось пообщаться с людьми, которые бежали из этих сепаратистских республик и сейчас находятся в районе Ростова в России. И я задал им примерно те же вопросы, что и Сэм. По их словам, они тоже видели обстрелы. Одна женщина сообщила мне, что школа её дочки попала под обстрел и была уничтожена.

Они сказали, что у них накопилось много негатива по отношению к Украине и тамошним властям, однако они определённо не имеют ничего против своих родственников, которые по-прежнему находятся на территории под контролем Украины.

Так что я бы сказал, что многие из тех, кто остался там, где сейчас находится Сэм и где вчера был я, просто хотят мира. И они определённо не хотят обострения ситуации. Никто из тех, с кем я общался здесь, не сказал мне, что они хотят серьёзного обострения и войны.

И вместе с тем здесь можно наблюдать большое количество российской бронетехники и солдат. Причём находятся они в разных точках. У них очень много тяжёлой техники: артиллерийских орудий, САУ, танков. Можно своими глазами видеть, как Владимир Путин перебрасывает армейские соединения.

Это достаточно любопытно, поскольку один из лидеров сепаратистских республик — Донецкой Народной Республики — буквально пару минут назад заявил, что российские военные пока не вошли в Донбасс. Однако, по его словам, это может произойти в скором времени, потому что теперь у россиян, как известно, есть соглашение, позволяющее пойти на такой шаг.

Итак, по всей видимости, местные наблюдают за войсками и ожидают от них каких-то манёвров — ведь наращивание Россией военного присутствия, похоже, продолжается: россияне закрепляются на нынешних позициях, занимают новые, а также укрепляют тылы — как, если не ошибаюсь, было упомянуто в подводке к репортажу, начата работа над развёртыванием полевого госпиталя. Так что, судя по всему, мы видим подготовку к чему-то гораздо более масштабному — и, конечно, разрушительному. Впрочем, местные, с которыми мы пообщались, надеются, что ничего более серьёзного не случится и что ситуация не будет дальше усугубляться.

Да, про полевой госпиталь Вы очень верно отметили. С прямым включением с российской стороны границы с нами был Фред Пляйтген. Спасибо Вам!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2022 года.