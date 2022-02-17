ПН: украинцев зазывают вступить в кибервойска

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк пригласил украинцев вступать в кибервойска. Как передаёт «Перший незалежний», в Национальном координационном центре кибербезопасности готовы набирать всех специалистов, которые способны обеспечивать постоянную работу госорганов.
Все украинские специалисты, которые имеют желание и соответствующий уровень квалификации, могут присоединиться к кибервойскам, обратившись в Национальный координационный центр кибербезопасности. Как передаёт «Перший незалежний», об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк.
«Национальный координационный центр размещён на такой территории, чтобы он был доступен всем гражданам. Он находится в центре «Парковый», туда может обратиться любой, кто имеет свои пожелания, чтобы помочь нам на волонтёрских или на любых началах. Специалисты определят квалификацию желающих, и они будут направлены в присутствующие здесь субъекты обеспечения кибербезопасности», — заявил Демедюк.
Он напомнил, что к основным субъектам обеспечения кибербезопасности, кроме Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ, также относятся Министерство обороны, ВСУ и разведывательные органы. Поэтому они готовы набирать всех специалистов, которые способны обеспечивать постоянную работу госорганов.
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