Euronews: Европу встревожила серия кибератак на нефтеналивные терминалы

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14:57 Россия и КНР договорились углублять кооперацию по устойчивому развитию Арктики Россия и Китай пришли к соглашению об углублении практической кооперации в сфере устойчивого развития Арктики.

14:56 Умер сценарист Эдуард Акопов Сценарист Эдуард Акопов умер в возрасте 76 лет, заявила его супруга Марина.

14:56 Захарова: журналисты бюро DW в Москве должны сдать аккредитации 4 февраля Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны сдать свои аккредитации, но это не означает, что они обязаны покинуть Россию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

14:53 Лайшев: российским фигуристам нужно кататься так, чтобы вопросов не было Директор центра подготовки «Самбо-70» Ренат Лайшев критически высказался о судействе на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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13:58 Журова: про честность в фигурном катании зачастую говорить не приходится Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала судейство в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

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13:43 Навка: судьи из США к россиянам субъективны Олимпийская чемпионка Татьяна Навка оценила судейство в фигурном катании после первого дня командного турнира Олимпиады в Пекине (Китай).

13:43 Посол Келин заявил о трудностях получения сотрудниками дипломатических виз в Британию Россия сталкивается с трудностями при получении виз для отправки новых сотрудников в посольство в Лондоне, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

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13:41 Песков: Россия и КНР работают над взаимным признанием вакцин от COVID-19 Россия и Китай работают над взаимным признанием вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13:40 Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии Генсека НАТО Йенса Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии, сообщило норвежское правительство.

13:35 Ярошенко: СБР говорит про семью, но всем безразлично на Васнецову Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о ситуации с питанием у находящейся на карантине российской биатлонистки Валерии Васнецовой.

13:33 Захарова: США, Германия, Франция и Британия объявили настоящую войну в отношении RT США, Германия, Франция и Великобритания объявили войну российскому телеканалу RT. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

13:32 Вяльбе объяснила пропуск Устюговым скиатлона на ОИ проблемами со спиной Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе расказала, почему Сергей Устюгов не будет принимать участие в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.