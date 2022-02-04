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Euronews: Европу встревожила серия кибератак на нефтеналивные терминалы
Прокуратура начала расследование в отношении целой серии кибератак на нефтеналивные терминалы в разных странах Европы. Хотя общий ущерб пока оценивается как «незначительный», эксперты считают это очень тревожным сигналом, особенно на фоне роста цен на энергоносители, передаёт Euronews.

Бельгийская прокуратура начала расследование по поводу массированных кибератак против европейской портовой инфраструктуры и энергетических компаний. В среду о вмешательстве хакеров сообщили в бельгийских Антверпене и Генте, а до того — в голландском Роттердаме и немецком Гамбурге. В результате на некоторое время работа нефтеналивных терминалов была парализована. 

КРИСТОФ ЭРТС, прокуратура Антверпена: Пока я не могу вдаваться в детали. Расследование пока ещё в разгаре, и любые комментарии пока преждевременны. Есть ли связь между нападениями, мы также пока выясняем. История с кибератаками, конечно же, международная история — и мы, естественно, очень тщательно изучаем этот аспект. Именно поэтому было необходимо вмешательство федерального агенства по компьютерным преступлениям, именно они ведут расследование. 

Ущерб оценивается как «незначительный», но некоторым компаниям пришлось объявить форс-мажор. При этом атаки произошли на фоне нового роста цен на энергоносители. Соответственно, даже незначительные задержки из-за нападений повлияли на цены ещё больше. 

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.

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Euronews Франция Европа
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