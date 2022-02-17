NTD: бельгийцам разрешат перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Работать четыре дня в неделю вместо пяти планируют разрешить в Бельгии. Новое правило входит в пакет реформ в сфере труда, согласованный многопартийным коалиционным правительством страны.
АЛЕКСАНДР ДЕ КРО, премьер-министр Бельгии: Идея в том, чтобы дать людям больше свободы. Компании также смогут более гибко составлять рабочий график.
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