GT: интернет-пользователи в КНР с сарказмом восприняли «нелепую попытку» Джонсона обратиться к Путину через китайские соцсети

В официальном аккаунте британского премьер-министра Бориса Джонсона на китайской платформе Weibo появился пост, в котором политик призвал Владимира Путина не совершать «катастрофическую ошибку» и вести диалог по украинскому вопросу. Как сообщает The Global Times, публикация озадачила и развеселила китайских пользователей, которые напомнили Джонсону, что у главы Кремля нет страницы в соцсети.

Во вторник 15 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно решил воспользоваться китайской соцсетью Sina Weibo, чтобы обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, пишет The Global Times.

«Мы находимся на краю пропасти. Однако у президента Путина всё ещё есть время сделать шаг назад и всё обдумать. Мы призываем всех к диалогу. Российское правительство должно отказаться от принятия решения, которое может обернуться катастрофической ошибкой для его страны», — приводит издание пост на китайском языке, опубликованный в официальном аккаунте Джонсона в Sina Weibo. До этого британский премьер-министр поделился постом на платформе три месяца назад, и тогда он касался темы климатических изменений.

Последняя публикация Джонсона затрагивает вопрос потенциального «российского вторжения» на Украину. Но несмотря на всю серьёзность тона премьер-министра, китайские пользователи отнеслись к посту с сарказмом и недоумением, отмечает The Global Times. «Почему премьер-министр Великобритании обращается к российскому президенту в китайской Sina Weibo? У Путина нет аккаунта в этой соцсети», — обратил внимание один из комментаторов.

Другие предположили, что таким образом Джонсон пытается оказать влияние на китайскую общественность на фоне роста напряжённости в украинском вопросе. «Извините, премьер-министр, но мы на такое не купимся. Должно быть, вы неверно оцениваете степень доверия китайского народа к вам и вашим союзникам», — заявил пользователь платформы.

По информации The Global Times, публикация Джонсона вызвала оживлённую дискуссию и к вечеру того же дня набрала 32 тыс. комментариев, большая часть которых носила саркастический характер и высмеивала «абсурдную попытку» докричаться до российского лидера через китайские соцсети.

Как обращает внимание газета, в последнее время британский премьер-министр более активно транслирует свою позицию по украинскому вопросу. По словам представителей Джонсона, в ходе телефонных переговоров в понедельник 14 февраля британский премьер и президент США Джо Байден подчеркнули,что в ситуации пока ещё есть «важное окно возможности для дипломатического урегулирования».

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай придерживается чёткой и неизменной позиции по Украине: «Мы считаем, что всем сторонам необходимо добросовестно соблюдать условия соглашения «Минск-2» и путём диалога и переговоров работать над всеобъемлющим урегулированием украинского кризиса и касающихся его вопросов».