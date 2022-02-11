Independent бьёт тревогу: напряжённость с Россией растёт, а все британские ракетные эсминцы стоят в портах

Боеготовность всех шести британских эскадренных миноносцев типа 45 оказалась под вопросом. В настоящий момент корабли, у которых с самого начала были проблемы с двигателями, находятся в портах и проходят техобслуживание. И это на фоне обострения отношений между Соединённым Королевством и Россией, пишет The Independent.

Все шесть эскадренных миноносцев типа 45, которые находятся на службе Королевского флота, стоят на приколе в портах. Боеспособность кораблей вызывает сомнения на фоне обострения напряжённости в отношениях между Лондоном и Москвой, пишет The Independent.

По словам издания, британские эсминцы, оснащённые управляемыми ракетами, страдали от проблем с двигателем с момента их спуска на воду. Сейчас над судами ведутся работы по повышению мощности их силовых установок.

Ещё в 2018 году Министерство обороны объявило о планах «обеспечить надёжное решение проблем с мощностью и тягой», которые наблюдались на боевых кораблях. Более того, в декабре 2021-го специальный парламентский комитет предупреждал, что «низкая эксплуатационная пригодность британских эсминцев типа 45 и признанные проблемы в их силовых установках дают серьёзные основания для беспокойства», обращает внимание The Independent.

В начале недели британский эсминец Dragon вошёл в Портсмут, присоединившись к трём другим кораблям своего класса Defender, Diamond и Duncan. Два оставшихся корабля Daring и Dauntless находятся в доках Бёркехеда, где они проходят плановое переоборудование, отмечает издание.

Британские власти обещают увеличить траты на флот. Но бывший коммандер Королевского флота Том Шарп утверждает, что боеготовность эсминцев едва ли повысится в «ближайшее время». Схожее мнение на ноябрьском выступлении в парламенте высказал вице-адмирал сэр Крис Гарднер. По его словам, дефекты всех шести кораблей, в том числе связанные с их газотурбинными установками, удастся устранить не раньше 2028 года.

«Неспособность любого из наших шести эсминцев типа 45 выйти в море подчёркивает, насколько сократился наш надводный флот, — заявил в недавнем интервью председатель парламентского комитета по вопросам обороны Тобиас Элвуд. — Наш мир становится не менее, а более опасным. Оперативные задачи для нашего надводного флота не сокращаются, а увеличиваются».

«Британский флот скоро станет слишком мал, чтобы отстаивать наши интересы и

справляться с возникающими угрозами. Мы должны серьёзно подумать об удвоении численности наших морских сил, если мы хотим, чтобы наша жёсткая сила опережала появляющиеся проблемы с безопасностью и доступом к международным водам, которые имеют решающее значение для нашей экономики», — добавил депутат.