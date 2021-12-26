DT: британский фрегат HMS Westminster следит за российскими подлодками в Северном море

Британский фрегат HMS Westminster отслеживает возвращение подлодок Северного флота ВМФ России на военно-морскую базу в Североморске, передаёт The Daily Telegraph. Отмечается, что задачей фрегата будет прослушивание российских подлодок при помощи системы гидрофонов.

Фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Westminster отслеживает в Северном море российские подводные лодки, которые, как предполагается, в преддверии православного Рождества возвращаются на военно-морскую базу в Североморске, сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, британский фрегат находится в Северном море около Шетландских островов «в состоянии повышенной боеготовности». Корабль был спущен на воду в 1992 году и в 2014 году модернизирован. Теперь он оснащён зенитно-ракетным комплексом Sea Ceptor, который имеет большую дальность действия по сравнению с прежними оружейными системами.

Задачей фрегата будет использование системы гидрофонов, буксируемой за кораблём на кабеле, для прослушивания подводных лодок.

Впрочем, The Daily Telegraph уточняет, что российские корабли и подлодки часто проходят вблизи британских вод в это время года, когда возвращаются в Североморск, главную административную базу Северного флота России, расположенную на побережье Баренцева моря.

Как напоминает издание, ранее две британские атомные подлодки покинули базу ВМС Фаслейн в Шотландии, чтобы провести отработку различных манёвров. Таким образом, в новогодние праздники вне мест постоянной дислокации будут находиться три корабля Военно-морских сил Великобритании.

Кроме того, нести военную службу вдали от дома будут около 6 тыс. британцев, в том числе группировка из 650 британских военнослужащих в составе многонационального батальона НАТО в Эстонии, призванного «сдерживать Россию».

«Мы все в долгу перед тысячами военнослужащих вооружённых сил, которые проведут Рождество за границей или на работе в Великобритании вдали от своих семей. В Рождество и круглый год наши вооружённые силы жертвуют многим, чтобы защитить Великобританию и её партнёров и поддержать наши национальные интересы», — заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, поблагодарив британских военнослужащих.