El País: президент Аргентины обратился к России за поддержкой в снижении зависимости от США и МВФ

В Москве прошли переговоры президентов Аргентины и России — Альберто Фернандеса и Владимира Путина, — в ходе которых аргентинский лидер предложил Буэнос-Айрес в качестве «ворот» Москвы в Латинскую Америку, сообщает El País. При этом в ходе визита Фернандес также отметил, что надеется на помощь России в снижении зависимости страны от США и МВФ.

Президент Аргентины Альберто Фернандес прибыл с визитом в Китай, где в пятницу принял участие в открытии зимних Олимпийских игр в Пекине, а в воскресенье встретится с лидером страны Си Цзиньпином. Встреча станет эпилогом альянса, в рамках которого латиноамериканская страна стремится ускорить приток китайских инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе в гидроэлектростанции, атомные электростанции и разработки в области возобновляемой энергетики.

Однако первая остановка Фернандеса в рамках его заграничного турне, как отмечает El País, имела, напротив, более политический характер. Визит аргентинского лидера в Москву длился менее 24 часов и был направлен прежде всего на то, чтобы поблагодарить президента России Владимира Путина за продажу вакцины «Спутник V» в начале пандемии, когда дозы препаратов от коронавируса были в дефиците и страны-производители предпочитали запасаться ими для себя.

Тем не менее этим повестка переговоров лидеров не ограничилась. В беседе с Путиным Фернандес предложил Буэнос-Айрес в качестве «ворот» России в Латинскую Америку и обвинил Соединённые Штаты в негативном влиянии на Международный валютный фонд, главного кредитора Аргентины.

«Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку», — отметил Фернандес в ходе встречи, добавив, что его стране нужна помощь России, чтобы не стать сателлитом США.

Как напоминает издание, в конце января Аргентина и МВФ достигли соглашения о плане рефинансирования долга на сумму около $44 млрд, ключевую роль в котором сыграли США, будучи крупнейшим акционером фонда. Правительство президента Джо Байдена оказало поддержку Буэнос-Айресу после интенсивного лоббирования со стороны Министерства иностранных дел Аргентины, включая визит главы внешнеполитического ведомства Сантьяго Кафьеро в Вашингтон.

В Вашингтоне посчитали плохой идеей визит Фернандеса в Москву в разгар конфликта между НАТО и Россией относительно Украины. Впрочем, в России аргентинский лидер указал на наличие зависимости его страны от «долга перед Соединёнными Штатами, МВФ и от того влияния, которое США имеют на фонд», высказав желание сократить её.

«Я убеждён, что Аргентина должна перестать быть настолько зависимой от фонда и США, она должна проложить путь в другие места, и Россия играет в этом важную роль», — заявил Фернандес Путину.

Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу за предложение стать «воротами в Латинскую Америку», но ограничился тем, что подчеркнул «имеющийся потенциал» для двусторонней торговли. «В последний год мы наблюдаем хорошие темпы роста», — отметил российский лидер, указав на контракт на поставку 30 млн доз вакцины. Во вторник Аргентина объявила, что больше не будет покупать «Спутник V» у Москвы, так как готова производить и экспортировать дозы препарата из местной лаборатории.

Однако, как отмечает El País, пока Фернандес в Москве обвинял Вашингтон и МВФ, в Буэнос-Айресе пытались заниматься «контролем ущерба». Так, в пятницу председатель правительства Аргентины Хуан Мансур встретился с послом США Марком Стэнли, чтобы «обсудить укрепление двусторонних связей».

«Мы возлагаем большие надежды на продолжение формулирования и углубления проектов в областях, представляющих взаимный интерес, на благо наших народов», — прокомментировал Мансур на своей страничке в Twitter встречу, которую Стэнли назвал «отличной».