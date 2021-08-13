Le Figaro: Аргентина произвела первую партию «Спутник V» из российского сырья

В аргентинской лаборатории произвели первую партию вакцины «Спутник V» на основе активных ингредиентов, привезённых из России, сообщает Le Figaro. За август там планируют получить в общей сложности около 3 млн доз. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая признала россискую вакцину, а также первой, кто стал её производить.

Министерство здравоохранения Аргентины в четверг получило первую партию вакцины «Спутник V», которая была произведена в самой Аргентине, сообщает Le Figaro. При этом главный активный ингредиент поставила Россия, московский Институт Гамалеи. Всего получилось больше 1,14 млн доз, из них почти миллион — первого компонента.

Как отмечает автор статьи, в отличие от остальных вакцин против COVID-19, состоящих из двух доз, «Спутник V» единственный, в котором используется два разных аденовируса. И Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где «Спутник V» разрешили применять, а потом первой, где его стали производить. В августе там планируют произвести три миллиона доз.

Кампанию по вакцинации там начали 29 декабря, но столкнулись с проблемой поставки второй дозы, что чуть не сорвало весь контракт. К тому же там опасаются штамма «дельта», поэтому стали использовать даже другие виды вакцины для тех, кто уже получил первую дозу «Спутник V». На данный момент 58,6% из 45 млн жителей Аргентины получили первую дозу вакцины и 9,3 млн — полностью привиты.

По той же схеме производить вакцину собираются и в Мексике в государственной лаборатории. Говорил о подобном сотрудничестве и Эквадор. Всего «Спутник V» одобрен в 69 странах мира, напоминает Le Figaro.