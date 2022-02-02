NTD: жители Кубы и соседней Флориды страдают от непривычных холодов

16:20
Российские фигуристы не вышли на тренировку командного турнира ОИ-2022
Фигуристы сборной России в мужском одиночном катании не вышли на тренировку командного турнира Олимпийских игр в Пекине (Китай).
16:13
Кожевников поддержал решение сборной России по хоккею не лететь в одном самолёте с другими спортсменами
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на отказ мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин (Китай) одним самолётом с другими спортсменами.
16:11
Регулятор ФРГ запретил RT DE вещание на немецком языке
Вещание RT DE должно быть запрещено — решение немецкого регулятора MABB.
16:09
Путин и Джонсон по телефону обсудят ситуацию на Украине и гарантии безопасности
Российский президент Владимир Путин и британский премьер Борис Джонсон по телефону обсудят ситуацию на Украине и гарантии безопасности.
16:08
Николай Дроздов выразил мнение о приметах в День сурка
Учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов выразил своё мнение о приметах в День сурка.
16:07
Тутберидзе: пожелайте нам отрицательных тестов и положительных результатов
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась к своим подписчикам в социальных сетях.
16:01
Автоэксперт Субботин напомнил о важности исправности некоторых функций машины зимой
Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.
15:56
Путин отметил многоликость русского мира
Русский мир многолик и огромен, и одна из миссий заключается в его развитии и укреплении, заявил президент России Владимир Путин.
15:55
Галлямов объяснил, почему забинтовал руку на тренировке ОИ-2022
Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, объяснил почему тренируется с забинтованной рукой перед Олимпиадой в Пекине.
15:55
Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн»
Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его в стране.
15:53
В Кировской области зарегистрировали 996 случаев COVID-19 за сутки
В Кировской области зарегистрировали 996 случаев COVID-19 за последние сутки.
15:51
Усачёва вернулась к тренировкам после травмы бедра
Российская фигуристка Дарья Усачёва вернулась к тренировкам после травмы правого бедра, полученной на этапе Гран-при в Японии.
15:50
Франция приняла к сведению письмо Сергея Лаврова о неделимости безопасности
Франция приняла к сведению письмо российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о неделимости безопасности. Париж продолжит диалог с Москвой по сформулированным ранее НАТО и США предложениям.
15:47
В НАТО не стали комментировать публикацию в СМИ ответа альянса и США по безопасности
В НАТО не стали комментировать РИА Новости опубликованный газетой Pais документ с ответом США и альянса на предложения России по гарантиям безопасности.
15:44
Алейников: Миранчуку официально дали второй шанс в «Аталанте»
Бывший футболист «Ювентуса» Сергей Алейников отреагировал на новости о том, что «Аталанта» отказалась отпускать российского полузащитника Алексея Миранчука в «Лацио».
15:40
Обстановка в столице Гвинеи-Бисау после попытки госпереворота стабилизировалась
Ситуация в столице Гвинеи-Бисау после произошедшей накануне попытки госпереворота стабилизировалась и находится под контролем силовиков, сообщили ТАСС в посольстве России в республике.
15:40
RT Creative Lab попал в рейтинги лучших креативных агентств мира
RT Creative Lab включён в топ-200 лучших креативных агентств мира World Creative Rankings 2022 по версии британского журнала The Drum. Также по итогам премии Cresta Awards RT Creative Lab попал в рейтинг Global 50.
15:39
В МВД ЛНР сообщили о найденном тайнике почти с тремя тысячами патронов и оружием
Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники МВД самопровозглашённой Луганской народной республики в Луганске.
15:30
Глава МИД ФРГ Бербок сомневается в успешности миссии бундесвера в Мали
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что миссия Вооружённых сил ФРГ в Мали не имеет шансов на успех, в том числе в свете высылки оттуда посла Франции.
15:30
Ягудин рассказал, как отсутствие зрителей влияет на спортсменов
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как отсутствие зрителей влияет на спортсменов с психологической точки зрения.
15:28
Политолог Денисов прокомментировал призыв Кличко к Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Германии «попрощаться с «Северным потоком — 2», несмотря на то что проект «был бы хорош для немецкой экономики».
15:27
В Оренбургской области зафиксировали 1399 случаев коронавируса за сутки
В Оренбургской области зафиксировано 1399 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки, госпитализированы 107 жителей региона.
15:26
В Удмуртии выявили 1437 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 1437 случаев COVID-19 за последние сутки, госпитализировали при этом 128 жителей региона.
15:25
Еврокомиссия назвала газ переходным зелёным источником энергии
Еврокомиссия определила природный газ как переходный зелёный источник энергии и разрешила инвестировать в газовую сферу до 2030 года.
15:24
Эксперт Роспотребнадзора Горелов отметил увеличение числа заболевающих коронавирусом детей
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил о росте числа инфицированных COVID-19 детей.
15:24
В Севастополе прививку от COVID-19 сделали более 100 подростков
В Севастополе от коронавируса вакцинировались более 100 подростков.
15:23
Губерниев похвалил Жамнова и Ковальчука за организацию отдельного рейса для хоккеистов
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин одним самолётом с другими спортсменами.
15:21
В Калининградской области подтвердили 1145 случаев COVID-19 за сутки
В Калининградской области подтвердили 1145 случаев COVID-19 за последние сутки.
15:19
В Иркутской области зафиксировали 1365 случаев COVID-19 за сутки
В Иркутской области зафиксировали 1365 случаев COVID-19 за последние сутки.
15:16
В Ростовской области зарегистрировали 2935 случаев коронавируса за сутки
В Ростовской области зарегистрировали 2935 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.
15:15
В Омской области выявили 1663 случая коронавируса за сутки
В Омской области выявили 1663 случая коронавируса за последние сутки, госпитализировали 95 жителей.
15:14
Газзаев: Россия должна победить Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу между сборными России и Украины.
15:11
Посольство Черногории в Москве подтвердило получение ноты от России
Представитель посольства Черногории в Москве подтвердил получение дипмиссией ноты от российской стороны о запрете на въезд на территорию государства для госсекретаря МВД.
15:11
Терапевт Гончаров рассказал, что делать при первых признаках ОРВИ или COVID-19
Руководитель частного медцентра, врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал, что делать при первых признаках ОРВИ или COVID-19.
15:06
CNN: на украинской передовой не разделяют тревогу Вашингтона о «российском вторжении»
Корреспондент CNN Кларисса Уорд, посетившая позиции украинских военных, отметила, что местные бойцы «серьёзно сомневаются» в том, что «вторжение России состоится», однако всё равно готовятся к нему.
15:05
Ягудин рассказал о волнении перед стартом ОИ-2022 в Пекине
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, какие эмоции испытывает, находясь на Играх в Пекине как комментатор.
15:03
Иммунолог Польнер рассказала о возможных признаках постковидного синдрома
Иммунолог Мария Польнер рассказала о возможных признаках постковидного синдрома.
15:01
В Турции намерены подключить добываемый из Чёрного моря газ к энергосистеме в 2023 году
Добываемый из Чёрного моря газ планируется подключить к энергосистеме Турции в 2023 году. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
15:00
Ягудин рассказал о жизни в «пузыре» на ОИ-2022 в Пекине
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал об адаптации к жизни в «пузыре» на Олимпийских играх в Пекине.
14:51
Российские фигуристки не вышли на тренировку командного турнира ОИ-2022
Никто из российских фигуристок не появился на тренировке командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
14:47
Мэр Киева Кличко посоветовал Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»
Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Германии «попрощаться с «Северным потоком — 2», несмотря на то что проект «был бы хорош для немецкой экономики». Такое мнение он выразил в беседе с Die Zeit.
14:45
Акинфеев обратился к российским спортсменам перед стартом ОИ-2022
Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к российским спортсменам, которые принимают участие в Олимпийских играх в Пекине.
14:44
Скворцова заявила об отсутствии аллергии при использовании вакцины ФМБА от коронавируса
Вакцина от коронавируса, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), хорошо переносится и не вызывает аллергию. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
14:43
Умерла итальянская актриса Моника Витти
Итальянская актриса Моника Витти скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
14:40
Платов: Пападакис и Сизерон уникальны своим катанием, не сравнимы ни с кем
Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов высказался о французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.
14:38
Зеленский заявил, что поставляемое из-за рубежа на Украину оружие необходимо для защиты
Всё вооружение, которое поставляют западные партнёры на Украину, необходимо для защиты государства, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
14:35
Платов: Синицина и Кацалапов составят реальную конкуренцию французам на ОИ-2022
Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов оценил шансы российской пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов составить конкуренцию французам Габриэле Пападакис — Гийому Сизерону на Олимпиаде в Пекине (Китай).
14:24
Мостовой заявил, что сборная России не слабее Украины в большом футболе
Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выразил желание увидеть футбольный матч между национальными командами России и Украины.
14:23
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржевой площадки.
14:22
В МЧС заявили о ликвидации пожара на базе отдыха в Тюменской области
Пожар в здании проката оборудования базы отдыха в Тюменской области ликвидирован на площади 600 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.