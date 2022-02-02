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NTD: жители Кубы и соседней Флориды страдают от непривычных холодов
Куба замерзает: на карибский остров пришли непривычные холода, в некоторых районах даже зафиксированы температуры, близкие к нулю. Из-за больших волн и холода полиция перекрыла прибрежный бульвар в Гаване, а президент призвал кубинцев соблюдать особую осторожность. Необычные для этих мест заморозки накрыли и расположенный неподалёку американский штат Флорида, передаёт NTD.

Обычно здесь яркое солнце и знойные пассаты — но сейчас людям пришлось достать тёплые куртки и перчатки. На Кубу пришли аномальные холода с сильным ветром. 

ЭЛИЕР ПИЛА, метеоролог: Самая низкая температура — три градуса Цельсия, была зафиксирована в провинции Маябеке. Это самая низкая температура на этой погодной станции в январе за всю её историю. 

ПРОХОЖАЯ: Это необычно. Бывает, что холод приходит с севера. Но такой — это ненормально! За всю зиму мы обычно не надеваем курток. 

Из-за больших волн и холода полиция перекрыла прибрежный бульвар в столице Гаване. Свои привычные посты покинули даже самые стойкие рыбаки. А президент призвал кубинцев соблюдать особую осторожность. 

ПРОХОЖИЙ: Действительно, настолько холодно не было уже давно. Невероятно!

ПРОХОЖИЙ: Я люблю холод, даже если от него дрожу. Мне нравится! Это лучше, чем жара. 

Тот же погодный фронт принёс непривычные холода в американский штат Флорида — там синоптики обещали заморозки и самые низкие температуры за десятилетие. На Кубе погода должна прийти в норму к концу недели. 

Дата выхода в эфир 01 февраля 2022 года.

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