Взгляд корреспондента Ouest-France из России: россияне не хотят воевать с Украиной

Между жителями России и Украины сохраняются тесные связи, зачастую родственные, так что воевать с Украиной в России никто не хочет, пишет собкор Ouest-France в России. И по российскому телевидению ситуацию не нагнетают, а, наоборот, говорят, что Путин сделает всё возможное, чтобы войны не случилось.

В России ситуация вокруг Украины не кажется драматичной, пишет собственный корреспондент Ouest-France в Москве Поль Гого. По его словам, россияне не верят, что у России с Киевом, которому оказывает поддержку НАТО, будет реальный вооружённый конфликт. Тем более, как он отмечает в своих заметках в Twitter, что личные связи между россиянами и украинцами реальны, никто из России не хочет идти убивать украинцев.

Российское телевидение с 2014 года старается лишить легитимности украинского президента и постоянно нападает на американцев, пишет автор статьи. Из-за этого, вероятно, население России потеряло интерес к дипломатическим и политическим передрягам вокруг Украины.

В отличие от событий 2014 года «российская пропаганда, похоже, не пустилась в подготовку людей к конфликту в будущем», — пишет журналист. Наоборот, по его словам, если посмотреть российское телевидение, то можно сделать вывод, что войны не будет, потому что Путин сделает для этого всё возможное. Складывается впечатление, что российскую угрозу выдумали. И даже тема эта появляется в новостных передачах не на первом месте, а после репортажей об Олимпиаде в Пекине. Так что, по словам экспертов, если Кремль решит сделать шаг назад, многого он не потеряет.

Ряд российских СМИ провели опросы, чтобы узнать, что думает население по этому поводу. «Я воевать на Украину не пойду, это наши братья», — приводит автор статьи слова одного из опрошенных. «Я думаю, что это была бы абсолютно глупая война, не понимаю, зачем населению в ней участвовать», — заявила ещё одна дама.

При этом, по словам автора статьи, сами россияне задокументировали укрепление вооружённых сил у границы с Украиной. Обеспокоены ростом напряжённости и бизнесмены: рубль падает, российская биржа несколько недель показывает низкие отметки. Европа и США предупредили, что военные действия повлекут за собой санкции. При этом российские банкиры признаются, что им есть что терять, пишет Ouest-France.