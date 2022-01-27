Корреспондент: на Украине проведут учения для населения на случай ЧС

Министерство внутренних дел Украины проведёт в разных регионах страны массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Как пишет «Корреспондент», в ходе учений будут отрабатываться оповещение граждан, порядок использования защитных сооружений и эвакуация. Также силовые структуры планируют проверить работу систем гражданской безопасности в населённых пунктах.

Министерство внутренних дел Украины проведёт массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщили в департаменте коммуникации ведомства.

Отмечается, что тренировки пройдут в разных регионах страны.

«К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГНСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения со взрывоопасными предметами», — говорится в сообщении.

Рассказывать гражданам о том, как вести себя в случае ЧС, будут инструкторы, которые прошли обучение за границей: в Британии, США, Канаде, Польше и других странах.

Основными темами предстоящих учений будут оповещение, порядок использования защитных сооружений и эвакуация.

Кроме того, силовые структуры планируют проверить работу систем гражданской безопасности в населённых пунктах.