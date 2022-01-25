Главред: министр обороны Украины заявил, что российского вторжения в ближайшее время не будет

21:03
Вирер: Кристина Резцова очень сильная, это видно невооружённым глазом
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о россиянке Кристине Резцовой.
20:56
Депутат Водолацкий объяснил предупреждение президента Хорватии об отзыве сил из НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.
20:51
Джен Псаки не согласилась с оценками Киева об отсутствии угрозы «наступления России»
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с оценками Киева о том, что эскалации ситуации вокруг Украины ожидать не приходится. По её словам, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».
20:48
Урманов: Семененко — первый запасной, всегда должен быть во всеоружии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов отреагировал на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
20:41
Макрон заявил о планах провести телефонный разговор с Путиным 28 января
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону 28 января.
20:40
В Британии за сутки выявили более 94 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 94 326 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 16 047 716.
20:40
Зайцев: отсутствие Коляды на Олимпийских играх — безысходность
Двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев отреагировал на замену фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
20:35
Медведева: у меня самые высокие ожидания от выступления фигуристок на ОИ-2022
Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева поделилась ожиданиями от выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине.
20:31
Зампостпреда России при ООН Кузьмин: Запад продолжает накачивать Украину оружием
Запад продолжает накачивать Украину оружием, нагнетая мнимую «российскую угрозу», заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
20:27
Сборная Канады по хоккею объявила состав на ОИ-2022
Стал известен состав мужской сборной Канады по хоккею на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
20:27
Швеция рекомендует своим гражданам воздержаться от необязательных поездок на Украину
МИД Швеции рекомендует гражданам страны не совершать «необязательных поездок» на Украину из-за «изменения ситуации с безопасностью» в стране.
20:26
Южная Корея советует своим гражданам покинуть ряд регионов Украины
МИД Южной Кореи ввёл третий уровень опасности для ряда регионов Украины, что означает рекомендацию южнокорейским гражданам срочно покинуть эти территории.
20:20
Хуснуллин рассказал о планах строительства метро в Самаре, Нижнем Новгороде и Челябинске
В 2022 году планируется начало строительства новой станции метро в Самаре, продление одной из линий метрополитена в Нижнем Новгороде и продолжение строительства инфраструктуры для запуска метротрамвая в Челябинске, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
20:18
В России создали неинвазивный глюкометр
В Центре компетенций НТИ «Технологии сенсорика» на базе МИЭТ разработали портативный персонализированный неинвазивный измеритель глюкозы. Его испытали в конце 2021 года. Клинические испытания запланированы на 2022-й.
20:17
Эксперты StormWall заявили о росте числа DDoS-атак на банки в 2021 году
Эксперты компании StormWall заявили, что в течение 2021 года хакеры регулярно организовывали мощные DDoS-атаки на российские банки.
20:17
Актриса Забирова рассказала о подготовке к роли следователя в сериале «Невский»
Актриса Анастасия Забирова рассказала о подготовке к роли следователя в сериале «Невский».
20:16
В Нижегородской области оформили более 75 тысяч «Пушкинских карт»
Более 75 тыс. жителей Нижегородской области присоединились к проекту «Пушкинская карта».
20:14
Ковтун опасается, что Мишин и Семененко могли заразиться коронавирусом после Коляды
Двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун отреагировал на замену фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
20:10
Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет размещать боевые части на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет размещать свои боевые части на Украине.
20:05
ОКР объяснил отсутствие Вяльбе в составе делегации на ОИ-2022
Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала заявление по поводу отсутствия главы Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елены Вяльбе в составе российской делегации на Олимпийские игры в Пекине.
20:03
В Москве зафиксировали 2463 случая заболевания «омикроном»
Число случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон» в Москве возросло до 2463, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
20:03
Президент Хорватии Миланович попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Президент Хорватии Зоран Миланович был внесён в базу украинского ресурса «Миротворец».
20:01
Зоолог Володин дал советы по защите от диких кабанов
Зоолог Илья Володин, сотрудник Московского зоопарка, дал советы по защите от диких кабанов в городской среде.
20:00
Член Российского союза предприятий молочной отрасли Романенко прокомментировал ситуацию с ценами
Член Российского союза предприятий молочной отрасли Евгений Романенко прокомментировал ситуацию с ценами.
20:00
В Москве выбрали проект реабилитации Щукинского парка
В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по проекту реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи.
19:59
Степанова и Букин не полетят с командой на сборы в Красноярск перед ОИ-2022
Серебряные призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не полетят на сборы в Красноярск.
19:59
Опрос: российские школьники назвали самые престижные вузы
Российское движение школьников провело опрос среди учащихся с 1-го по 11-й класс, в ходе которого респонденты назвали самые престижные специальности и вузы.
19:55
В Пентагоне не стали называть сроки отправки военных США в Европу
В Пентагоне не могут точно назвать сроки отправки 8,5 тыс. военных в Европу, это будет зависеть от развития событий вокруг Украины, заявил в эфире CNN пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
19:55
Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией
Пограничная служба Польши заявила, что польская сторона приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией.
19:49
«Ростов» опроверг информацию об отставке Арутюнянца с поста президента клуба
Футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением по поводу возможной отставки Арташеса Арутюнянца с поста президента команды.
19:47
В Петербурге детям временно запретят посещать кинотеатры и фитнес-центры из-за COVID-19
В Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса несовершеннолетним с 28 января запрещается посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров и театров.
19:45
НАТО отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что альянс отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе параллельно с США.
19:42
28 января Дацик сразится с Пулемётчиком в рамках боксёрского шоу «Winline Вечер Бокса»
28 января в студии телеканала РЕН ТВ состоится самое скандальное боксёрское шоу «Winline Вечер бокса».
19:32
Ткаченко рассказал, почему Адамов выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
Глава ProSports Management Герман Ткаченко объяснил, почему защитник Арсен Адамов решил из «Урала» перейти в «Зенит».
19:28
Президент Израиля отправится 30 января с визитом в ОАЭ
Президент Израиля Ицхак Герцог 30 января отправится с первым в истории двухдневным официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
19:27
Белый дом: возможные экспортные меры США против России не навредят мировой цепи поставок
Возможные экспортные ограничения США против России не затронут глобальные цепочки поставок, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
19:24
The Athletic — об Овечкине: русская машина никогда не ломается
Американское издание The Athletic оценило выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первой половине сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19:16
Путин обратился к хоккеистам сборной России перед их отъездом на ОИ-2022
Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с российскими олимпийцами обратился к сборной России по хоккею.
19:15
Данные об эффективности «Спутника V» от «омикрона» представят в феврале
Замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что данные об эффективности вакцины «Спутник V» от штамма коронавируса «омикрон» представят в феврале.
19:10
В Парагвайской ассоциации футбола заявили, что у них плохие отношения с ЦСКА из-за Медины
Генеральный секретарь Парагвайской ассоциации футбола (ПАФ) Луис Канонникофф отреагировал на решение московского ЦСКА не отпускать Хесуса Медину в расположение сборной Парагвая.
19:09
После стрельбы в центре Киева задержаны два человека
Два человека задержаны после стрельбы в центре Киева, сообщила Нацполиция украинской столицы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
19:03
NRK: лыжникам сборной Норвегии отложили вылет на Олимпиаду из-за коронавируса у тренера
Все лыжники сборной Норвеги отправятся на Олимпийские игры в Пекин с задержкой из-за контакта с заболевшим коронавирусом тренером Арильдом Монсеном.
19:01
Гутерреш призвал военных в Африке защищать свои страны, а не свергать власть
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя события в Буркина-Фасо, заявил, что задача военных заключается в защите своих стран и народов, а не в борьбе за власть.
19:01
В Еврокомиссии заявили, что «омикрон» не остановит восстановление экономики ЕС
Распространение штамма коронавируса «омикрон» вряд ли скажется на восстановлении экономики Евросоюза, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
18:59
Юрист Лупу прокомментировал расширение перечня сведений, которые вносятся в кадастр недвижимости
Юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу прокомментировал расширение с 1 февраля 2022 года перечня сведений, которые вносятся в кадастр недвижимости.
18:58
Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Соцсеть Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.
18:57
В Кенийской ассоциации возобновляемых источников энергии рассказали о перспективах зелёной энергетики
Эндрю Амади, генеральный директор Кенийской ассоциации возобновляемых источников энергии (KEREA), рассказал о перспективах зелёной энергетики.
18:56
Вирусолог Чумаков высказался о целесообразности исследований на антитела к COVID-19
Глава центра Глобальной вирусологической сети, адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков высказался о целесообразности исследований на антитела к COVID-19.
18:56
Юрист Ткаченко напомнил об изменениях в Жилищный кодекс
Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко напомнил об изменениях в Жилищный кодекс.
18:53
Президент «Урала» заявил, что в клубе советовали Адамову выбрать «Зенит»
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в петербургский футбольный клуб «Зенит».