Welt: медицинская сенсация — американские врачи успешно пересадили человеку свиное сердце

В американском штате Мэриленд врачи впервые успешно пересадили человеку сердце животного, сообщает Welt. 57-летнему Дэвиду Беннету, получившему отказ в пересадке человеческого органа, трансплантировали сердце 120-килограммовой генетически модифицированной свиньи, специально выведенной для этой цели. Успешная экспериментальная операция дала надежду сотням тысяч человек по всему миру, дожидающимся своей очереди на трансплантацию.

Невероятно, новаторски, сенсационно — так можно описать то, что произошло в американском штате Мэриленд. Именно там врачи впервые пересадили сердце свиньи человеку. Преимущество свиней состоит в том, что их органы устроены, как человеческие. В октябре 2021 года американские врачи в экспериментальном порядке пересадили почку свиньи женщине, у которой была диагностирована смерть мозга. Почка работала без нареканий. Репортаж Надин Мирдорф.

Операция в Балтиморе длилась восемь часов. Это не обычная операция, а медицинская сенсация. Надежда для тысяч человек. Потому что в груди 57-летнего тяжелобольного Дэвида Беннета теперь бьётся свиное сердце.

БАРТЛИ ГРИФФИТ, врач: Операция была сложной и продолжительной. Мы не знали, чем всё это обернётся. Но когда мы наконец отключили пациента от аппарата искусственного кровообращения, мы испытали облегчение и счастье от того, что его новое сердце, сердце животного, бьётся совершенно нормально.

Облегчение испытали не только врачи. Семья Беннета также может теперь дышать спокойно. Все они мучились неделями, месяцами, потому что с самого начала было ясно, что 57-летний мужчина страдает опасным для жизни заболеванием сердца, однако в пересадке человеческого донорского сердца ему было отказано. Операция стала его последней надеждой, вопросом жизни или смерти.

ДЭВИД БЕННЕТ — МЛАДШИЙ, сын: Я никогда не видел, чтобы мой отец плакал, но в последние несколько недель он осознавал, насколько всё это серьёзно. Врачи дали ему меньше шести месяцев. Операция была экспериментом, но, в конце концов, это был единственный шанс для него вести относительно нормальную жизнь.

Донором является 120-килограммовая генетически модифицированная свинья, специально выведенная для этой цели — такая операция была возможна только с помощью клонирования клеток. Операция, дающая надежду. Более 100 тысяч человек во всем мире стоят в очереди на трансплантацию органов. Около 6 тысяч из них умирают каждый год.

С Дэвидом Беннетом всё хорошо. Теперь он может дышать самостоятельно. Через три дня после операции всё указывает на жизнь.

Дата выхода в эфир 11 января 2022 года.