CBS News: в США разработали анализ крови для выявления более 50 видов рака

Американская компания GRAIL разработала тест, позволяющий определить в крови пациента следы ДНК раковых клеток, сообщает CBS News. По словам производителей, новый анализ может с большой точностью определить, какой именно орган поражён болезнью. Медики надеются, что выявление рака на более ранних стадиях позволит существенно улучшить прогноз для пациентов.

К концу года в клинике Майо будет доступен новый тест, позволяющий распознать более 50 видов рака. Подробнее о принципе работы теста и о том, кто может его пройти, расскажет Дженнифер Майерли из WCCO.



ДЖУЛИЯ ФЕЙГИН, компания GRAIL: Мой папа был здоровым человеком, у него не было никаких известных факторов риска развития рака…



Доктор Джулия Фейгин в 13 лет потеряла отца: он умер от рака поджелудочной железы в возрасте 40 лет. Болезнь диагностировали на третьей стадии, после этого он прожил ещё девять месяцев.



ДЖУЛИЯ ФЕЙГИН: Я твёрдо верю, что во всём, что происходит, можно найти смысл.



Сейчас она часть команды, выпускающей анализ крови под названием Galleri, который, по её словам, может уловить труднодиагностируемые, агрессивные и зачастую смертельные виды рака. Такие, как рак поджелудочной железы, яичников или пищевода. Всего более 50 типов.



ДЖУЛИЯ ФЕЙГИН: Если рак можно будет диагностировать раньше, мы сможем резко улучшить результативность лечения.



Доктор Фейгин поясняет, что в нашей крови есть ДНК-сигнатура. Анализ крови отслеживает ДНК раковой клетки. Две пробирки с кровью пациента направляются в лабораторию Galleri для анализа.



ДЖУЛИЯ ФЕЙГИН: Мы можем найти и секвенировать эти крошечные фрагменты ДНК опухоли в крови. И на основе полученных паттернов мы можем установить наличие сигналов о раке. И мы можем с большой степенью точности предположить, из какого именно органа исходит этот сигнал.



Результаты отправляют поставщику медицинских услуг в течение десяти рабочих дней. В ходе интервенционного исследования, проходившего в том числе в клинике Майо, были протестированы более 6600 человек. Было получено 29 сигналов, за которыми последовал диагноз: рак. Другое исследование показало, что менее одного процента результатов оказались ложноположительными.



Есть некоторые оговорки касательно того, кто может пройти тестирование.



ДЖУЛИЯ ФЕЙГИН: Оно предназначено для людей с повышенным риском развития рака. Причём «повышенным риском» может быть всего-навсего возраст.



ДЖЕННИФЕР МАЙЕРЛИ, корреспондент WCCO: На данный момент тестирование доступно только по назначению врача. Страховка его не покрывает. Вы платите из своего кармана. Цена сегодня составляет 949 долларов.



ГРЕГОРИ ПЛОТНИКОФФ, медицинский директор Minnesota Personalized Medicine: В 2021 году это намного превосходит всё, что мы когда-либо могли делать. Это прорыв.



Доктор Грег Плотникофф прописывал этот анализ пациентам и членам семьи с факторами риска. По его словам, рак, диагностированный на ранних стадиях, лучше поддаётся лечению.



ГРЕГОРИ ПЛОТНИКОФФ: Если мы обнаружим это раньше, у нас есть шанс существенно повлиять на ситуацию.



Он также решил сам пройти скрининг: он старше 60 лет.



ГРЕГОРИ ПЛОТНИКОФФ: Если есть какой-либо сигнал, я хочу это знать, чтобы иметь возможность принять какие-то меры.



По данным Американского онкологического общества, 71 процент смертей от рака вызваны теми видами рака, для которых не существует рекомендованного скрининга. Фейгин говорит, что в будущем они хотят изменить исход для семей вроде её собственной.



ДЖУЛИЯ ФЕЙГИН: Это действительно даёт беспрецедентную возможность сгладить кривую смертности от рака и спасти столько жизней!



Дженнифер Майерли, WCCO 4 News.



К концу года M Health Fairview также будет предлагать этот тест. Он должен дополнить другие скрининги, такие как маммография и колоноскопия. Производитель по-прежнему работает над получением полного одобрения от Управления по санитарному надзору. Чтобы пройти тестирование, поговорите со своим доктором.



Дата выхода в эфир 02 ноября 2021 года.