Hill: в Лос-Анджелесе закрыли пляжи из-за крупнейшего в истории разлива нечистот

Пляжи в районе Лос-Анджелеса были закрыты в эти выходные после беспрецедентного разлива нечистот, сообщает The Hill. Как передаёт издание, из-за вышедшей из строя канализации в море попало до 26,5 млн литров неочищенных сточных вод. Это крупнейший разлив нечистот в истории региона, отмечает газета.

Пляжи в районе Лос-Анджелеса были закрыты в эти выходные после беспрецедентного разлива нечистот, когда в море вылилось до 7 млн галлонов (около 26,5 млн литров — прим. ИноТВ) канализационных стоков, сообщает The Hill. Как передаёт издание, 48-дюймовая канализационная магистраль вышла из строя, отправив миллионы галлонов сточных вод в канал Домингеса, который впадает в гавань Лос-Анджелеса.

После разлива округ Лос-Анджелес, Окридж и город Лонг-Бич распорядились закрыть несколько пляжей. Сточные воды также попали на городские улицы после разлива, пишет газета. Репортёр Джессика Де Нова написала в Twitter, что один район «наполнился ужасными запахами», а по улице растеклась река нечистот, добавив, что жители «надеются, что власти приложат больше усилий для улучшения качества жизни здесь». По её словам, это крупнейший разлив нечистот за всю историю округа Лос-Анджелес, который, по оценкам, составил 6-7 млн галлонов. Это привело к закрытию доступа к морю от Лонг-Бич до Сил-Бич, и организации по спасению диких животных ждут сообщений о пострадавших морских обитателях.

Инспектор округа Лос-Анджелес Дженис Хан призвала провести расследование трубопроводов и канализационной инфраструктуры, чтобы определить, была ли она неисправна. «Утечка такого масштаба опасна и неприемлема, и мы должны понять, что произошло», — говорится в заявлении инспектора.