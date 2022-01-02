Hill: в Лос-Анджелесе закрыли пляжи из-за крупнейшего в истории разлива нечистот

05:14
В МВД России рассказали о возможных причинах аннулирования паспорта
Начальник управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД России Дмитрий Сергиенко объяснил, в каких ситуациях паспорт становится недействительным.
05:04
Депутат Рады Кива прокомментировал новогоднее видеообращение Путина
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина,
04:46
Глава Минприроды Козлов объявил о неисчерпаемости полезных ископаемых в России
Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в беседе с «Известиями» заявил, что в стране никогда не закончатся запасы полезных ископаемых.
04:19
В Венгрии призвали вступить в диалог с Россией и снизить зависимость от Китая
Венгерский аналитик Матьяш Кохан в статье для издания Ungarn Heute призвал западных лидеров снизить зависимость от КНР и вступить в диалог с Россией во избежание «холодной войны на два фронта».
04:06
Глава Пентагона Остин сдал положительный тест на коронавирус
Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба Пентагона.
03:58
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах коронавируса у детей
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал об новом симптоме проявления коронавируса у детей.
03:49
В ФРГ прокомментировали возможность введения санкций против «Северного потока — 2»
Депутат бундестага ФРГ от партии «Зелёные» Омид Нурипур в интервью медиагруппе Funke призвал обсудить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину.
03:25
Зеленский пообещал фотографии военных ВСУ из Крыма
Украинский лидер Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении пообещал гражданам, что в 2022 году военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) смогут сделать фотографии в Крыму и Донбассе.
03:11
Комета Леонарда 3 января пролетит на минимальном расстоянии от Солнца
В пресс-службе Московского планетария сообщили, что комета Леонарда 3 января сократит дистанцию с Солнцем до минимальных 92 млн км и покинет Солнечную систему.
02:57
В Минпросвещения подготовят рекомендации по построению идеальной школы
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что ведомство подготавливает рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа.
02:40
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
02:30
Президент Эквадора сменил министра иностранных дел страны
Эквадорский президент Гильермо Лассо назначил новым министром иностранных дел республики Хуана Карлоса Ольгина. Об этом сообщает местная газета Expreso.
02:00
Зеленский обсудил с Байденом деолигархизацию и совместные реформы
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил совместные действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ и деолигархизацию на Украине.
01:43
Онищенко спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
Врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.
01:35
Байден подтвердил Зеленскому готовность «ответить» в случае обострения ситуации на Украине
Американский президент Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора обсудили готовность Соединённых Штатов «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
01:22
В подмосковной Балашихе три человека скончались в результате отравления алкоголем
В подмосковной Балашихе три человека, предположительно, насмерть отравились алкоголем, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
01:08
Главный инфекционист США Фаучи предрёк рост госпитализаций из-за «омикрона»
Главный американский инфекционист Энтони Фаучи рассказал телеканалу CNN о возможном резком росте госпитализаций больных из-за распространения омикрон-варианта COVID-19.
00:44
Биолог Баранова определила наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови
Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о наиболее уязвимых перед COVID-19 группах крови.
00:31
Арендованного у «Ростова» футболиста Норманна ограбили в Лондоне
Полузащитник «Норвич Сити» Матиас Норманн, который арендован английским клубом у российского «Ростова», был ограблен неизвестными.
00:28
Тишковец спрогнозировал приход сильных морозов в Москву
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрёк наступление сильных морозов в столице с 4 января.
00:14
В «Аталанте» отказались давать комментарии по возможной аренде Миранчука «Интером»
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори ответил на вопрос относительно слухов, согласно которым российский полузащитник Алексей Миранчук попал в сферу интересов миланского «Интера».
00:11
Террористы совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
00:01
Экспорт Украины в 2021 году составил $67,7 млрд
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в 2021 году экспортировала товаров на сумму $67,7 млрд.
23:57
Шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Питтсбургом»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».
23:49
Шестёркин стал второй звездой матча с «Тампой»
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был назван второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бей Лайтнинг» (4:0).
23:45
Премьер-министр Судана объявил о своей отставке
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что уходит в отставку.
23:30
Консульство предупредило о задержках вылетающих из Хургады в Россию рейсов
Генеральное консульство России в египетской Хургаде предупредило о задержках в вылетах авиарейсов с курорта в российские города.
23:29
Источник: «Фиорентина» готова сдать в аренду Кокорина и платить ему часть зарплаты
Итальянская «Фиорентина» твёрдо намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно.
23:15
Хет-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» разгромить «Тампу» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг».
23:07
На Гаити произошло покушение на премьер-министра
На премьер-министра Гаити Ариэля Анри произошло покушение во время празднования Дня независимости страны.
22:59
Максимов занял шестое место на этапе ралли «Дакар» в классе квадроциклов
Россиянин Александр Максимов показал шестой результат в зачёте квадроциклов на стартовом этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит по территории Саудовской Аравии.
22:52
В Израиле начнут вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медперсонала
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что власти страны приняли решение начать вакцинацию от коронавируса четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала.
22:36
В Оренбургской области произошёл пожар в церкви
Церковь загорелась в Оренбургской области, возгорание локализовано.
22:35
«Монако» без Головина вышел в 1/8 финала Кубка Франции
В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» одержал победу над клубом «Кевийи-Руан» (3:1).
22:21
Задоров высказался от отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин
Защитник «Калгари Флэймс» Никита Задоров раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине.
22:16
Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела в Идлибе
Сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела в районе населённого пункта Кульджок в провинции Идлиб.
22:05
Экипаж Сотникова победил на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков
Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КамАЗ-мастер» одержал победу на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.
21:50
В Карелии зафиксировали первый случай инфицирования омикрон-вариантом коронавируса
Первый случай инфицирования омикрон-штаммом новой коронавирусной инфекции выявлен в Карелии.
21:46
Basket News: Евролига может приостановить сезон из-за коронавируса
Регулярный чемпионат Евролиги может быть приостановлен из-за вспышки коронавируса в составе ряда команд.
21:32
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» и «Ливерпуль» не сумели выявить победителя.
21:32
Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Подмосковье
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области, ещё двое — взрослый и ребёнок — пострадали.
21:15
В России в 2021 году произошло более 20 землетрясений
В России в 2021 году произошло более 20 землетрясений, жертв и разрушений при этом не было.
20:59
Погранслужба: азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев
Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что один из военнослужащих по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам на пограничной заставе, трое погибли.
20:44
Тишковец заявил, что весна в Москве может наступить преждевременно
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в Москве может быть преждевременным.
20:30
В Самарской области сняли ограничения на движение автобусов и грузовиков на трассе
Введённое из-за метели ограничение движения автобусов и грузовиков на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» в Самарской области снято.
20:30
Панарин попал в коронавирусный протокол НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20:18
La Gazzetta dello Sport: Миранчук откажет «Зениту» и планирует остаться в Италии
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не хочет возвращаться в Россию и намерен остаться в Серии А.
20:06
Почти две тысячи авиарейсов отменены в США на фоне распространения омикрон-штамма
Почти 2 тыс. авиарейсов отменены в США на фоне распространения омикрон-штамма и связанного с заболеванием COVID-19 дефицита сотрудников аэропортов и авиакомпаний.
20:05
Дубль Корреа помог «Атлетико» обыграть «Райо Вальекано» в матче Примеры
В 19-м туре испанской Примеры мадридский «Атлетико» одержал победу над «Райо Вальекано».
19:56
Мухамадуллин рассказал, когда присоединится к «Нью-Джерси»
Защитник молодёжной сборной России по хоккею Шакир Мухамадуллин рассказал, когда присоединится к «Нью-Джерси Дэвилз».