Die Zeit: «личное решение» — глава МИД Германии не посетит зимние Олимпийские игры в Пекине

Министр иностранных дел Германии не собирается посещать зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает Die Zeit. «Я большой фанат спорта, но на Олимпиаду в этом году я точно не поеду» — сказала она, подчеркнув, что это её «личное решение». При этом ранее в интервью немецкий дипломат не исключала возможности бойкота спортивного мероприятия. По её мнению, об этом заставляет задуматься ситуация с правами человека в стране.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поедет в феврале в Пекин на зимние Олимпийские игры, сообщает Die Zeit. «Я большой фанат спорта, но на Олимпиаду в этом году я точно не поеду — министры иностранных дел и в прошлом не часто их посещали», — заявила глава внешнеполитического ведомства. При этом она подчеркнула, что это её «личное решение».

Cтраны ЕС всё никак не могут договориться о дипломатическом бойкоте Игр, продолжает немецкое издание. США ещё в начале декабря объявили, что их представители не будут присутствовать на спортивном мероприятии в Китае. Американцев в этом решении поддержали Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия. Их всех волнует ситуация с правами человека в Поднебесной. Китайские власти критикуют за их обращение с уйгурами, тибетцами, а также подавление демократического движения в Гонконге и угрозы в адрес Тайваня.

Ранее в интервью Бербок не исключила возможности бойкота зимних Олимпийских игр: «Глядя на то, как китайское руководство обходится с теннисисткой Пэн Шуай или с задержанной гражданской журналистской Чжан Чжан, нам необходимо, конечно же, внимательнее присмотреться и к Олимпийским играм. У правительств есть разные варианты поведения, и в ближайшие недели они наверняка будут обсуждаться». Она также подчеркнула, что на посту министра иностранных дел она станет придерживаться более жёсткого курса в отношениях с Китаем и открыто говорить о его проблемах.

В свою очередь, Пекин пригрозил последствиями для тех стран, которые объявили Играм дипломатический бойкот. США, Австралия, Великобритания и Канада «непременно поплатятся за своё неправильное поведение», заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Впрочем, какие именно шаги будут предприняты, он не уточнил. Глава Кремля Владимир Путин также осудил политический бойкот спортивного мероприятия: «Это неприемлемое и неправильное решение». «Мы всегда были против политизации спорта», — подчеркнул российский президент. Сам он собирается посетить открытие Игр в Пекине в феврале.