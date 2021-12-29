Global Times: впервые обошла Европу и США — в 2021 году китайцы назвали отношения с Россией самыми важными

Среди стран, двусторонние отношения с которыми наиболее важны для КНР, участники ежегодного опроса китайской газеты Global Times впервые поставили Россию на первое место. На втором месте оказался ЕС, а на третьем — США, которые впервые не возглавили этот список и получили от жителей Поднебесной негативные оценки в адрес своей демократии и политической системы.

В условиях пандемии и стремительно меняющегося мира всё больше китайцев начинают считать отношения с Россией и ЕС более важными, чем с США. В ежегодном опросе Global Times Америка впервые за 15 лет не возглавила список стран, с которыми, по мнению китайцев, двусторонние отношения наиболее важны. Но несмотря на попытки США сдерживать КНР на многочисленных фронтах, включая торговлю, высокие технологии, права человека и идеологию, большинство респондентов придерживаются оптимистичных взглядов на геополитическую обстановку в будущем.

Как отмечает китайская газета, опрос проводился онлайн с 10 по 15 декабря в 16 городах КНР совместно с аналитической компанией DATA100. На взгляд 55,6% участников исследования, самыми важными двусторонними отношениями для их страны являются отношения с Россией. На втором месте оказался Евросоюз, за который выступили 44,9% человек, а на третьем — бывший лидер опроса США, которые поддержали 41,8%. Впервые с начала проведения такого опроса в 2006 году большинство респондентов назвали отношения с Россией более важными, чем с ЕС и Америкой. Также почти 60% опрошенных заявили, что среди всех соседей КНР отношений с Россией самые важные.

Global Times обращает внимание, что в 2021 году наблюдалось не только укрепление дружбы и взаимной поддержки с Россией, но и упадок демократии в её американском понимании. На этом фоне 66% китайцев отметили, что они не одобряют американскую демократию или что стали одобрять её меньше. Среди них 23,5% признались, что в прошедшем году их неодобрение лишь усугубилось.

По словам Ян Цзиня, младшего научного сотрудника Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Академии общественных наук КНР, в этом году отношения между Москвой и Пекином вышли на новый уровень. «В сфере геополитики Китай и Россия поддерживали высокий уровень взаимодействия, особенно когда сталкивались с иницированными Западом попытками сдерживания в таких вопросах, как права человека и демократия, и две страны стали мощной силой, которая способна бросить вызов западной гегемонии и одностороннему порядку на мировой арене», — прокомментировал эксперт.

Как отмечает Ян, Москва поддерживала Китай в вопросах, связанных с Синьцзяном, Гонконгом и Тайванем, играла активную роль в Шанхайской организации сотрудничества и проекте «Один пояс, один путь». Именно благодаря такой поддержке и активному взаимодействию в этом году китайцы отдали первенство отношениям с Россией.

Если говорить о Европе, то за прошедший год в условиях усиливающегося соперничества между США и Китаем ЕС приобрёл особое значение, поскольку и Вашингтон, и Пекин хотят добиться его поддержки, объясняет директор школы международных отношений при Гуандунском университете международных исследований Чжоу Фанъинь.

Что касается США, как отмечает Global Times, события внутриполитической и внешнеполитической жизни Америки — от штурма Капитолия до «хаотичного» вывода войск из Афганистана и роста числа смертей от коронавируса — раскрыли многим китайцам глаза на «лицемерие и неэффективность американской демократии». Однако, хотя 45,4% негативно оценивают то, как администрация президента Джо Байдена справляется с различными проблемами, более 60% респондентов по-прежнему хорошо относятся к продуктам американской культуры, включая фильмы, сериалы и мультипликацию. Как указали 65,7% опрошенных, к самим американцам они относятся нейтрально. Более половины китайцев позитивно оценивают спортивные лиги США, такие как НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) и НФЛ (Национальная футбольная лига), и порядка 40% считают достойными американские университеты и исследовательские институты.

По мнению эксперта по США из Академии общественных наук КНР Люй Сяна, результаты опроса свидетельствуют о том, что китайская общественность хорошо воспринимает американскую мэйнстримную культуру, которая несёт в себе позитивный посыл, но при этом считают, что правительство США не справляется со своими обязанностями. «Мир должен понять, что китайский народ не настроен против США, как утверждают некоторые американские СМИ. Китайцы не выступают против мэйнстримной американской культуры — они против разложения и упадка американской политической системы», — пояснил аналитик.

Несмотря на напряжённость в отношениях с США и другими западными странами, почти 80% опрошенных настроены оптимистично в отношении будущего в международной геополитической обстановке. 26,4% полагают, что ситуация улучшится, а 52,1% считают, что, хотя конфликты продолжат нарастать, в целом улучшение будет.

«Несмотря на напряжённость, многие китайцы уверены в будущем, потому что по своим жизням наблюдали успех и преимущества китайского развития. В итоге они настроены оптимистично и верят, что подъём Китая на международной арене продолжится и он сможет преодолеть все трудности», — подчеркнул британский политолог Том Фоуди. По его словам, США недооценивают, насколько решительно китайцы настроены воплотить мечту о национальном развитии — Китай чувствует себя всё более уверенно в роли влиятельной державы в мире, и общественное мнение это отражает.