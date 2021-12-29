Le Figaro: Путин и Си смыкают ряды в противостоянии с Западом

Если западные страны объявили Олимпиаде в Пекине дипломатический бойкот, то российский президент, наоборот, объявил, что приедет в Пекин. Он намерен поддержать таким образом китайского лидера Си Цзиньпина, с которым они вместе противостоят Западу. Тем более что 2022 год у Китая будет напряжённый, осенью пройдёт важный съезд партии, а пандемия мешает вернуться к быстрым темпам роста, пишет Le Figaro.

«Владимир Путин летит на помощь Олимпийским играм в Пекине», — пишет Le Figaro в статье под заголовком «Китайский тигр показывает когти, но ещё не решается их использовать». Российский президент объявил о своих планах прилететь на Игры в феврале, тогда как Джо Байден, наоборот, организует дипломатический бойкот этой «витрине амбиций президента Си Цзиньпина». По стопам Вашингтона пошли Великобритания, Австралия, Канада, Литва.

Путин будет первым иностранным лидером, кто лично встретится с Си после начала пандемии. Китайский лидер «забаррикадировался» за Великой китайской стеной и одну за одной игнорировал возможности встретиться с западными лидерами. А с Путиным они «сомкнут ряды в новой холодной войне против Запада», которая вместе с пандемией угрожает испортить Олимпиаду. По словам автора статьи, это говорит о сближении между Москвой и Пекином, чтобы побороть стратегию по их окружению, которую взял на вооружение Белый дом.

Год тигра будет очень важен для политического будущего Китая, пишет издание. На осень назначен съезд Коммунистической партии Китая, на котором будет решаться, какой дорогой пойдёт страна в ближайшие десять лет. При этом геополитический и экономический контекст остаётся напряжённым.

Хотя Си и оценивают как воплощение марксизма в XXI веке, нервозность Пекина подпитывают энергетический кризис, финансовые риски, «омикрон», который подточил рост мировой экономики. Один из высокопоставленных партийных чиновников отметил, что самым большим вызовом на 2022 год для Китая остаётся экономический рост, который способен упасть до 5%.

Рост напряжённости в отношениях с США угрожает усилить проблемы «главной мировой фабрики», которая зависима от экспорта и от определённых западных технологий. Кроме того, ухудшаются отношения с Европой, ключевым торговым партнёром.

Сам Си демонстрирует пренебрежение по отношению к Штатам на виду у населения, которое «доведено до белого каления» пропагандой. Но соседние с Китаем страны испытывают беспокойство. Хотя Си придал Китаю ещё больший националистический дух, международный имидж страны значительно испортился с начала пандемии. Эта атмосфера накладывает отпечаток и на проведение Олимпиады, на которой, как предполагают эксперты, будет организована самая большая слежка за всю историю, чтобы никто не смог испортить Игры протестами.

Пекин отмечает успехи своей авторитарной системы в борьбе с пандемией по сравнению с демократическими странами. «Лидеры страны воспользовались пандемией, чтобы построить китайскую крепость, переориентировав развитие на национальную плоскость, ускорив разъединение в некоторых секторах. Китай боится изоляции, но он создал условия для неё», — приводит автор статьи мнение одного из экспертов.

Си будет и дальше идти по этой дороге национализма, но стараясь контролировать вражду с США, чтобы избежать нежелательной эскалации. Съезд партии будет стабилизирующим фактором, отмечают эксперты. Так, Си уже заявил о приоритетности мирного возвращения Тайваня.

Ожидается, что в начале года высокопоставленные лица в Китае и США вернутся к переговорам. Цель Китая — обеспечить стабильность, но на продвижение в области торговли, например, мало надежды, поскольку стороны по-прежнему не доверяют друг другу.

«При поддержке России высоко держать голову перед Америкой и покорить страны Юга, которым нужна инфраструктура и вакцины. Такова долгосрочная стратегия Си на перспективу до 2030 года, тогда как его соперник Байден зависит от выборов, которые пройдут уже в середине его срока будущей осенью», — пишет Le Figaro.