Die Welt: США отправляют в Европу флот своих танкеров с газом — но это вовсе не рождественский подарок

Минимум 10 американских танкеров, гружёных СПГ, направляются в Европу, пишет Die Welt. Этот газ поможет компенсировать недостаток поставок со стороны России. Впрочем, отмечает издание, не стоит думать, что Джо Байден делает европейским странам рождественский подарок: скорее всего поставки обусловлены рыночными факторами, связанными с резким ростом цен на голубое топливо в Европе.

Объёмы голубого топлива в газовых хранилищах Германии и Европы малы как никогда, цены на энергию каждый день обновляют рекорды — и вдруг на горизонте появляется флотилия американских танкеров с газом, пишет Die Welt. Что это — рождественская сказка или невидимая рука рынка?

Как сообщает издание, минимум 10 американских танкеров с СПГ отправились в Европу. По словам экспертов, в США намерены компенсировать недостаточные поставки российского газа в Европу. Отмечается, что на этих танкерах находится примерно 5 млн кубометров сжиженного газа, что хватит для удовлетворения трети спроса Германии в зимний месяц.

Die Welt напоминает, что в этом году цены на газ в Европе выросли более чем на 700%. Причина заключается в том, что Россия сократила поставки в момент, когда спрос на газ в европейских странах снова начал расти. Однако теперь новости о поставках СПГ снова привели к тому, что цены на голубое топливо стали снижаться. Появление американских танкеров можно сравнить со спасением угнетённых поселенцев в американских вестернах, пишет Die Welt: кавалерия никогда не опаздывает.

При этом вряд ли стоит рассматривать отправку американских танкеров в качестве политически организованного акта помощи, считает издание. Вместе с тем, сам вопрос газовых поставок уже давно политизирован: правительство США долгие годы убеждает европейские страны в необходимости строительства терминалов для СПГ. Бывший министр энергетики США Рик Перри называл СПГ «газом свободы», с помощью которого Европа сможет преодолеть энергозависимость от России.

Впрочем, отмечает Die Welt, не стоит представлять Джо Байдена в роли Санта-Клауса, делающего Европе рождественский подарок. Как пишет издание, поставки обеспечены либо геополитическими, либо естественными экономическими причинами. Die Welt подчёркивает, что бизнес с СПГ строится быстро: в последние месяцы американские танкеры направлялись в Азию, поскольку наиболее высокие цены были там, а теперь обратили внимание на Европу ввиду роста стоимости голубого топлива. На данный момент европейские потребители платят за единицу СПГ на $24 больше, чем азиатские.