Вести: украинский депутат обвинил в срыве легализации марихуаны «агентов Кремля»

Депутат от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий рассказал, почему украинский парламент не проголосовал за закон о легализации медицинского каннабиса. Как пояснил политик в комментарии «Вестям», в этом были виноваты «пророссийские силы», а также бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.
За закон о легализации медицинского каннабиса не проголосовали из-за противодействия «пророссийских сил» и бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова. Об этом в комментарии «Вестям» заявил один из инициаторов проекта по легализации медицинской марихуаны, депутат от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий.
«Я думаю, что мы могли бы набрать достаточное количество голосов за законопроект и в прошлый раз, но определённую оппозицию этому составляли пророссийские силы и лично господин Разумков», — заявил Заблоцкий.
Он заявил, что после отставки замминистра МВД Александра Гогилашвили, который также выступал против легализации, МВД может «потеплеть» к этой идее.
«Я думаю, многое может изменить отставка господина Гогилашвили, потому что он был противником легализации марихуаны. Я надеюсь, что МВД в целом «потеплеет» к этой идее и мы сможем принять законопроект», — рассказал нам нардеп.
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