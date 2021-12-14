Guardian: десять уколов за одни сутки — в Новой Зеландии обнаружили «серийного прививочника»

Новозеландские СМИ сообщили о мужчине, который в течение суток получил до десяти доз антикоронавирусных вакцин за других людей, пишет The Guardian. Как отмечается в материале издания, это отнюдь не уникальный случай — некоторые новозеландцы уклоняются от обязательной вакцинации, приобретая услуги таких подставных лиц.

Органы здравоохранения Новой Зеландии инициировали расследование, дабы проверить сообщения о том, что один из жителей страны за сутки получил до десяти доз антикоронавирусных вакцин за других людей, пишет The Guardian.

По информации издания, новозеландские СМИ сообщили, что мужчина посетил несколько центров вакцинации и получил за уколы деньги. Как предполагает журналист The Guardian, по всей видимости ему платили граждане, которые не желают прививаться, но при этом хотят избежать жёстких ограничений, которые действуют в Новой Зеландии в отношении невакцинированных.

Как отмечается в материале The Guardian, в Новой Зеландии вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно без записи — достаточно лишь прийти в центр вакцинации. При этом документы предъявлять не требуется: граждане просто сообщают медработникам своё имя, дату рождения и адрес проживания.

Как заявила в интервью The Guardian вакцинолог из Оклендского университета Хелен Петусис-Харрис, конкретных данных о том, какой эффект может оказать получение дополнительных доз вакцин в такие сжатые сроки, пока нет, но мужчине скорее всего не грозят серьёзные последствия, хотя он скорее всего и испытает более сильные побочные эффекты. По словам эксперта, этот случай — не единственный, и её самой доводилось слышать о том, что некоторые люди за деньги прививаются за других.

В Новой Зеландии рассчитывают до конца декабря довести долю вакцинированных среди групп населения, которым разрешено прививаться, до 90%, однако в стране есть «небольшое, но крикливое меньшинство» граждан, отказывающихся вакцинироваться, сообщает The Guardian. Как напоминает корреспондент издания, в ноябре новозеландское правительство отказалось от локдаунов, заменив их ограничениями в отношении невакцинированных.

На прошлой неделе СМИ Новой Зеландии распространили кадры, зафиксировавшие как врач одной из частных клиник раздаёт клиентам медотводы, позволяющие «уклониться» от вакцинации и рассказывает, что сама не станет прививаться — при том, что в Новой Зеландии справку о противопоказаниях к вакцинации можно получить только через минздрав, а всех медиков обязали получить прививку от COVID-19, пишет The Guardian. По данным газеты, правоохранительные органы уже инициировали в отношении врача расследование.