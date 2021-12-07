Le Monde: «Превратили хороший колледж в гетто» — попытка добавить французской школе социального разнообразия обернулась провалом

Политика расширения социального разнообразия в школах привела к превращению престижного колледжа в городе Ним в заведение, которого принято избегать, пишет le Monde. Как передаёт издание, недавно учителя школы вышли на акцию протеста против нехватки средств, однако настоящей причиной недовольства стал провал проекта по привлечению в их колледж детей из бедных районов. По признанию сотрудников школы и местных жителей, вместо желаемого разнообразия власти получили учреждение, напоминающее гетто.

3 декабря учителя средней школы «Жюль-Верн» в Ниме устроили акцию протеста против продолжающейся нехватки средств, пишет Le Monde. Каплей, переполнившей чашу терпения, стала поломка отопления в марте этого года, из-за чего температура в помещениях не поднимается выше 14 °C. Из-за нехватки средств не могут проводиться некоторые практические работы по научным дисциплинам, а учителям приходится работать без необходимых материалов или покупать их за свой счёт.

Однако эта протестная акция стала следствием более глубокой обеспокоенности, которую родители больше не скрывают. Как передаёт газета, находящаяся между центром города и двумя бедными районами школа в 2018 году стала одним из учреждений, правила приёма в которые подверглись существенным изменениям. Причиной стала амбициозная политика властей департамента, направленная на обеспечение большего социального разнообразия в учебных заведениях.

Как напоминает издание, долгое время школа считалась в городе привлекательным учебным заведением. С 1980-х до 2000-х жители центра приезжали сюда, чтобы записаться на занятия по спорту, гандболу или волейболу, однако за несколько лет колледж стал «адресом, которого следует избегать», пишет издание.

По словам газеты, в школу перевели учеников из бедных кварталов, пообещав родителям больше образовательных средств и запрет на исключение из образовательного учреждения, однако многое из обещанного так и не было выполнено. «Наших детей перевели сюда, но ради чего?» — задаётся вопросом представитель родительского комитета Лекбир Шрири. Представитель властей департамента Натали Нури также признаёт, что желаемого социального разнообразия в школе добиться не удалось.

Отношения между новыми соседями остаются напряжёнными, констатирует издание. Председатель районного комитета Жан-Даниэль Депудент отныне называет школу «колледжем в гетто». Не проходит и недели, чтобы к нему не обращались по поводу шума и неприятного запаха, исходящего от школьного автобуса, а также по поводу хулиганств, происходящих вокруг точки сбыта наркотиков, расположившейся в нескольких шагах от школы.

Хотя учителя и администрация школы отрицают, что описываемые правонарушения — дело рук их учеников, они солидарны с местными жителями в желании вернуть живущих в квартале детей в своё учебное заведение, пишет Le Monde. С этой целью предлагаются необычные решения — например, введение секции немецкого языка в шестом классе или курсов дизайна в пятом. Со своей стороны, Лекбир Шрири предлагает родителям учеников стать посредниками в общении с жителями квартала и учениками в автобусах «при условии, что власти также выполнят свои обещания».