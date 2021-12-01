Le Monde: «шаг назад» — эпидемия COVID-19 свела на нет все успехи Франции по борьбе со СПИДом

Эпидемия коронавируса перечеркнула достигнутый во Франции прогресс по профилактике и предотвращению распространения СПИДа, пишет Le Monde. За последний год число тестирований на ВИЧ сократилось на 14%, и ассоциации по борьбе с этой болезнью опасаются прироста инфицированных, особенно в группах риска — среди мигрантов, работников секс-индустрии и геев.

Французские ассоциации по борьбе со СПИДом опасаются худшего: пандемия коронавируса привела к резкому сокращению тестирований на ВИЧ, сообщает Le Monde. Согласно данным, опубликованным 29 ноября Национальным агентством общественного здравоохранения Франции (SPF), в 2019—2020 годах провели 5,2 млн лабораторных исследований, что на 14% меньше, чем за период с 2013-го по 2019 год, когда наблюдался рост скринингов. Национальное агентство исследований СПИДа (ANRS) опубликовало в сентябре доклад, в котором указывается, что с марта 2020 года по апрель 2021 года число анализов крови уменьшилось на 16% по сравнению с ожидаемым показателем, причём этот дефицит не смогли компенсировать самотесты, продажи которых сократились на 22% за тот же период времени. В результате за год лечение начало на 20% меньше инфицированных ВИЧ.

Такая ситуация тревожит генерального директора ассоциации Sidation Флоранс Тюн, которая опасается эпидемического подъёма в краткосрочной и среднесрочной перспективе. «Мы чрезвычайно обеспокоены, потому что тестирование является незаменимым инструментом контроля над эпидемией, — рассказала Тюн. — Инфицированный человек, который получит правильное лечение, подвергается так называемой неопределяемой вирусной нагрузке». Это означает, как объясняет эксперт, что человек больше не передаёт ВИЧ, однако, прежде всего, он должен знать свой ВИЧ-статус.

Сокращение тестирований также означает, что инфицированные люди позже узнают о своей болезни и начнут лечение на более поздней стадии заболевания. Такая задержка может осложнить лечение и создать угрозу для здоровья больного. «Мы предполагаем, что сейчас 24 тысячи человек не знают о том, что больны СПИДом», — отмечает Флоранс Тюн. Единственный положительный момент: кризис в здравоохранении не повлиял на пациентов, уже проходящих лечение: оно никогда не прерывалось, а удалённые консультации и рецепты по электронной почте, похоже, смогли заменить поход к врачу.

Шаг назад в борьбе со СПИДом расстраивает работающие в этой сфере организации ещё и потому, что после длительного периода без изменений в 2017—2018 годах число выявленных новых случаев заражения наконец начало сокращаться на 7%. «Конечно, это мало, но усилия по тестированию, профилактике, сопровождению и лечению принесли свои плоды. COVID-19 уничтожил этот прогресс», — сожалеет Флоранс Тюн.

Как подчёркивает Франсуа Эмери, ответственный за агитацию в ассоциации Act Up Paris, вночь пострадают самые уязвимые группы населения и те, кто входит в группу риска: мигранты, работники секс-индустрии, молодые геи. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, больше всего проблема затронет мужчин, которые имеют сексуальные контакты с мужчинами, и гетеросексуальных людей обоих полов, родившихся за границей. В период с января 2019-го по сентябрь 2020 года на эти категории пришлось 43% и 37% новых случаев инфицирования соответственно. Эмери объясняет, что забота о здоровье требует времени и финансовых затрат, а для людей без стабильного заработка и социального положения она отходит на второй план. Карантины и продолжительный период комендантского часа не давали ассоциациям встречаться с этими изолированными группами населения, к тому же волонтёрам пришлось решать более насущные для них вопросы, чем тестирование и профилактика ВИЧ: где найти еду, кров, лечение и психологическую поддержку для этих людей.

Беспокойство также вызывает приостановка информационной и профилактической кампании среди молодёжи: по данным SPF, в 2019—2020 годах среди выявленных ВИЧ-инфицированных 13% составляют люди младше 25 лет. Другой тревожный показатель — согласно опросу ассоциации Sidaction, в 2019 году 23% французов 15—24 лет ответили, что плохо осведомлены о СПИДе. Флоранс Тюн считает, что «жизненно важно в срочном порядке» возобновить и усилить профилактику среди молодёжи.

Ещё одну плохую тенденцию обнаружило Национальное агентство исследований СПИДа: там выяснили, что с марта 2020-го по апрель 2021 года на 17% сократилось число поставок доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) — профилактического препарата для людей, у которых повышен риск подхватить ВИЧ. Флоранс Тюн объясняет, что PrEP хорошо переносится и эффективно защищает от передачи вируса. «До кризиса в здравоохранении его применение собирались расширить на другие категории населения, однако сейчас на деле мы сделали шаг назад», — сожалеет директор ассоциации Sideration.

Франсуа Эмери контатирует, что «всеобщее внимание сосредоточено на COVID-19 в ущерб СПИДу», и теперь очень сложно привлечь его к проблеме ВИЧ. «Это другая эпидемия, о которой больше не говорят и на которую всему миру плевать», — с горечью отмечает член ассоциации Act Up Paris.

Наконец, пандемия COVID-19 помешала научной работе, в том числе текущим исследованиям, связанным с ВИЧ. Как и всем, учёным тоже пришлось большую часть года провести вдали от лабораторий, к тому же множество эпидемиологов, иммунологов, вирусологов и инфекционистов привлекли к гонке за вакцинами и способам лечения коронавируса, поэтому они на время забросили свои проекты. Однако, как подчёркивает французская газета, изучение ВИЧ жизненно важно. Спустя 40 лет после первого предупреждения об опасной болезни от неё по-прежнему не существует вакцины, а инфицированных людей нельзя вылечить: они вынуждены всю жизнь проходить лечение. При этом исследования COVID-19 могут в конечном итоге помочь в борьбе со СПИДом, главным образом благодаря разработке вакцин на основе матричной РНК, пишет в заключение Le Monde.