Insider: Трампа отговаривают от участия в выборах — чтобы не прослыл «серийным неудачником»

Команда экс-президента США Дональда Трампа планирует удержать политика от участия в выборах 2024 года, пишет Insider. По мнению союзников президента, в случае второго поражения подряд Трамп рискует прослыть «серийным политическим неудачником».

Союзники бывшего президента США Дональда Трампа хотят отговорить его от участия в выборах в 2024 году, которое, по их мнению, может обернуться вторым поражением, сообщает Insider.

Бывший глава Белого дома уже неоднократно говорил, что, возможно, будет баллотироваться от Республиканской партии на следующих выборах и уже благодаря своим сторонникам собрал десятки миллионов долларов «на своё политическое будущее».

Однако, как узнал журнал The Atlantic от одного из бывших советников избирательного штаба Трампа, который попросил не называть его имя, команда экс-президента планирует удержать политика от участия в выборах 2024 года. По их мнению, в случае очередного поражения Трамп может прослыть «серийным политическим неудачником». В пример союзники бывшего лидера хотят привести Эдлая Стивенсона II, который в 1950-е два раза подряд потерпел неудачу на президентских выборах.

По словам Ньюта Гингрича, бывшего спикера палаты представителей США и сторонника Трампа, экс-президент не захочет рискнуть повторным поражением. «Когда это происходят один раз, о результатах можно поспорить. Во второй раз от твоей кандидатуры уже явно отказались», — прокомментировал Гингрич.

Как обращает внимание Insider, Трамп ненавидит проигрывать, и это многие за ним подмечали на протяжении всей его карьеры. «Трамп отказался признавать своё поражение на выборах в прошлом году и вместо этого продолжил продвигать безосновательные обвинения в масштабной фальсификации», — подчёркивает издание.

Ранее схожую с Гингричем оценку перспективам экс-президента дал бывший советник по нацбезопасности в администрации Трампа Джон Болтон: «Думаю, где-то глубоко в душе он понимает, хотя никогда этого и не признает, что действительно проиграл в 2020 году, и очень боится опять проиграть в 2024-м, потому что если он что-то и ненавидит в этом мире — так это когда его называют неудачником».

Также в этом году племянница бывшего президента Мэри Трамп, которая не поддерживает отношения со своим известным родственником, заявила Insider, что разговоры об участии в выборах — лишь уловка экс-президента, который просто хочет собрать деньги со своих сторонников. «Всё дело в удержании власти. Он думает, что на каком-то уровне это позволит ему продолжать действовать безнаказанно, как он и вёл себя всю свою жизнь, и разводить людей на деньги… Я всегда говорила, что он не собирается баллотироваться в президенты в 2024 году. Он будет делать вид, что собирается», — поделилась в марте племянница Дональда Трампа.