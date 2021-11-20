Sky: исследование показало, что британское правительство не было готово к пандемии COVID-19

Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании пришло к выводу, что пандемия показала уязвимость страны к чрезвычайным ситуациям, к которым правительство не было должным образом подготовлено, пишет Sky News. В ответ на критику британские власти подчёркивают «беспрецедентность» пандемии, которая «бросила вызов системам здравоохранения по всему миру».

Британское правительство не было должным образом подготовлено к «широкомасштабным последствиям» пандемии коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на отчёт Национального контрольно-ревизионного управления Великобритании (NAO).

В частности, управление обнаружило отсутствие детальных планов по защите населения, схем поддержки рабочих мест и по прерыванию работы школ. Как отметили в ведомстве, хотя правительство осуществляло планирование на случай пандемии гриппа, к пандемии COVID-19 там оказались не готовы и не извлекли уроки из имитационных учений.

«Эта пандемия показала уязвимость Великобритании к чрезвычайным ситуациям в рамках всей системы, когда чрезвычайная ситуация настолько масштабна, что затрагивает все уровни правительства и общества», — заявил глава NAO Гарет Дэвис.

По словам Дэвиса, ресурсы, выделенные на подготовку к выходу Великобритании из Европейского союза, оказали как положительное, так и отрицательное влияние на планирование будущих кризисов. В ряде случаев подготовка к брекситу расширила возможности правительственных департаментов по борьбе с кризисами. Однако, с другой стороны, из-за нехватки ресурсов правительству пришлось приостановить или отложить часть работ по подготовке к потенциальной пандемии. В частности, имитационные учения по подготовке к гриппу 2019 — 2020 годов отложили, чтобы освободить ресурсы для подготовки к потенциальным проблемам, вызванным выходом из ЕС без сделки.

«Это ставит перед правительством вопрос о том, обладает ли оно потенциалом для борьбы с многочисленными чрезвычайными ситуациями или потрясениями», — сказано в отчёте.

Эксперты признают, что правительство успешно приняло некоторые меры по смягчению последствий пандемии, например обеспечило запас средств индивидуальной защиты. Тем не менее в управлении подчёркивают, что Лондон не сумел предотвратить «масштабные последствия» в энергетической, экономической, продовольственной и транспортной сферах. При этом о том, что пандемия, помимо сферы здравоохранения, может поразить и эти секторы, свидетельствует правительственная оценка рисков национальной безопасности 2019 года.

В интервью Sky News Дэвис отметил, что его ведомство пришло к выводу, что в Великобритании «не существует плана действий в подобной ситуации». При этом он подытожил, указав на необходимость извлечь уроки из пандемии на случай, если нечто подобное произойдёт снова.

Впрочем, как отмечает Sky News, британское правительство с такой оценкой своей деятельности во время пандемии COVID-19 не согласилось. «Хотя в стране были приняты все необходимые меры, это беспрецедентная пандемия, которая бросила вызов системам здравоохранения по всему миру», — отметил представитель правительства. Он добавил, что независимая комиссия проведёт расследование эффективности действий правительства Великобритании в период борьбы с пандемией коронавируса этой весной.

Однако Лобби Акиннола, представитель организации COVID-19 Bereaved Families for Justice, объединяющей в Великобритании людей, которые из-за коронавируса потеряли своих близких, заявил, что доклад «подтверждает то, что давно известно всей стране: правительство не было готово к пандемии — в противном случае наши близкие могли бы быть здесь сегодня».