FAZ: ревакцинация и обязательная прививка для медработников — власти Германии ужесточают борьбу с коронавирусом

Власти Германии ужесточили меры по борьбе с COVID-19, чтобы не допустить «мрачной коронавирусной зимы», сообщает Frankfurter Allgemeine. Теперь при определённой степени загруженности больниц практически все граждане должны будут сдавать тест на наличие у них заболевания. Также правительство расширит кампанию по ревакцинации и ужесточит контроль над соблюдением правил. При этом главы всех федеральных земель требуют введения обязательной прививки для медработников.

Соблюдение правила 2G (в общественные места допускаются только выздоровевшие и вакцинированные при предъявлении соответствующего свидетельства. — ИноТВ), досрочная ревакцинация для всех и обязательная прививка для работников сферы здравоохранения. Федеральное правительство и власти земель хотят оживить вялую кампанию по вакцинации с помощью отчасти жёстких мер и таким образом уберечь Германию от мрачной коронавирусной зимы.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, исполняющая обязанности канцлера Германии: Ситуация очень критическая. И теперь многое будет зависеть от быстроты и последовательности наших действий, улучшения контроля. После этого мы посмотрим, удастся ли остановить динамику или, по крайней мере, её уменьшить.

ХЕНДРИК ВЮСТ, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии: В этой пандемии мы очень, очень близки к моменту, которого мы старательно избегали: больницам в Германии придётся решать, кому оказывать медицинскую помощь, а кому нет. Мы должны использовать все средства для того, чтобы избежать такого бедствия, — это должно быть нашим главным приоритетом.

Теперь важнейшим критерием для принятия мер по борьбе с коронавирусом станет степень загруженности больниц. При коэффициенте госпитализации равном трём в федеральной земле для проведения каких-либо мероприятий необходимо соблюдать правило 2G, при коэффициенте шесть — правило 2G+. В этом случае выздоровевшие и вакцинированные также должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. При коэффициенте девять необходимо принять дополнительные меры, например ограничить контакты. На данный момент во всех федеральных землях за исключением Гамбурга, Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейна и Саарланда значение коэффициента превышает три. Выше шести оно в Баварии. Выше девяти — в Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Власти также планируют расширить кампанию по ревакцинации и ужесточить контроль над соблюдением правил по борьбе с коронавирусом. Земли также требуют проведения спорной обязательной вакцинации работников в сфере здравоохранения.

ХЕНДРИК ВЮСТ: И все земли считают, что необходима обязательная вакцинация работников врачебно-медицинских профессий, сотрудников больниц и домов для инвалидов, потому что в них содержатся люди, подверженные высокому риску.

Главы земель резко осудили нежелающих вакцинироваться. Информации о возможностях для того, чтобы сделать прививку, и самих вакцин предостаточно.

МИХАЭЛЬ МЮЛЛЕР, правящий бургомистр Берлина: Причина в другом. В том, что люди слишком эгоистичны и безразличны. В том, что некоторые до сих пор считают, что в этом солидарном обществе от их поведения ничего не зависит.

9 декабря пройдёт ещё одна встреча федерального правительства и властей земель по поводу пандемии коронавируса.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2021 года.