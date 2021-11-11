Daily Telegraph: советский «Москвич» до сих пор пользуется популярностью у британцев

Автомобили «Москвич» даже спустя 20 лет с тех пор, как остановился конвейер завода АЗЛК, пользуются популярностью у жителей Великобритании. Как пишет The Daily Telegraph, несмотря на свою бурную историю, «Москвич» остаётся жемчужиной для владельцев, которые лелеют эту русскую классику.

Прошло 20 лет с тех пор, как остановился конвейер завода АЗЛК, однако автомобили «Москвич» добились на британском рынке относительного успеха. Как пишет The Daily Telegraph, хотя для большинства эта советская рабочая лошадка, хорошо скроенная и крепко сбитая, уже давно канула в лету автомобилестроения, фанаты по-прежнему не чают в ней души.

Как продолжает издание, 58-летний Стюарт Коул из Харвича (он сам из автомобильной промышленности), буквально влюбился в отцовский «Москвич комби» 1973 года выпуска.

«Мне полюбилось всё — внешний вид, запах и звук двигателя. Несмотря на хлипкие тормоза и проблемы с задней осью, я драил его каждые выходные», — рассказывает мужчина.

Сегодня Коул — счастливый владелец целых четырёх «москвичей», в том числе редкого фургона 434, с пробегом чуть более 16 тыс. миль. Кроме того, у него в коллекции имеется универсал 427 1976 года выпуска, 412-й седан и ещё один фургон, который дожидается полной реставрации.

«Меня занимает редкость и уникальность бренда. О них частенько забывают, но, когда ко мне подходят люди определённого возраста, у них всегда находится, что рассказать: и хорошее, и плохое», — отмечает Коул, рассуждая о привлекательности «Москвича».

По разным оценкам, сегодня на британских дорогах осталось всего с дюжину «москвичей». Как объясняет Коул, «москвичи» были хорошо оборудованы и от конкурентов отличались дешевизной. В их базовую комплектацию входили двухскоростные дворники, двухскоростной вентилятор отопителя, галогенные фары, резиновые коврики и брызговики. У конкурентов эти опции, как правило, шли за дополнительную плату. А вот поиск запчастей может стать головной болью.

«Просто наберитесь терпения», — говорит Коул.

На своих авто он ездит только на местные выставки и в короткие поездки.

«Запчасти можно найти где угодно: от России и Украины до Болгарии и Польши. Причём всегда есть альтернативы, если вам не нужны родные кровь из носу. Для меня главное — чтобы машина была на ходу», — говорит мужчина.

Первым «Москвичом» на британском автосалоне стал 407-й в 1959 году, но его затмила «Волга» ГАЗ-21. Британская общественность заинтересовалась лишь более поздней моделью — 408 — с 1,4-литровым двигателем на базе Opel Kadett 1938 года. Но и та машина продавалась вяло, отчасти из-за подозрительного отношения к товарам из Восточного блока.

Дела «Москвича» пошли в гору в начале 1970-х, когда импортом занялась компания Satra Motors, официальный импортёр и дистрибьютор советского автопрома в Великобритании. К тому времени новинкой на рынке стал 412-й. Со своим 1,5-литровым двигателем он быстро стал привычным зрелищем на дорогах Великобритании: за первые четыре года было продано 14 500 штук.

Чтобы удовлетворить внезапный скачок спроса, «москвичи» — чемпионы двух британских гоночных чемпионатов — завозились прямо с конвейера. Но, увы, в некоторых случаях предпродажный контроль не всегда соответствовал требуемым стандартам и над будущим автомобиля в Великобритании сгустились тучи.

Ещё одним ударом по репутации «Москвича» стал доклад Ассоциации потребителей, опубликованный в журнале «Что брать?», который посеял серьёзные сомнения в его безопасности. Занавес над недолгим путешествием «Москвича» по дорогам Великобритании стал лишь вопросом времени — этому способствовало и появление в середине 70-х экспортных «Лад».

Жительница Мидлсекса и владелица синего «москвича» 2140 1978 года выпуска Сара Свон говорит, что репутацию марки в Британии подмочили несколько факторов: некачественное обслуживание и недостаточная проверка в дилерской сети перед продажей.

«Автомобили приезжали в Великобританию сырыми, прямо с конвейера. К ним прилагалась инструкция по монтажу и сборке систем, чтобы добиться полной исправности. В странах Восточного блока это понимали и всё делали правильно, потому что ценили каждую машину. Британские же дилеры чуть что, сразу возвращали машину по гарантии, поэтому у клиентов возникли трудности. Репутация марки пострадала бесконечно», — говорит Свон.

Она полюбила своё авто за «форму и цвет». Она купила его у друга пять лет назад, но ездит только на выставки и ежегодные автопробеги времён холодной войны, которые сама же и помогает организовывать. А вот 66-летний реставратор старинных музыкальных инструментов из Девона Найджел Стёр купил красный «москвич» 412 1970 года на eBay два года назад и ездит на нём по округе. Показательно, что его первой машиной тоже был «Москвич».

«Я купил его отчасти за дешевизну, а отчасти, чтобы позлить отца — ярого консерватора. Советская машина для этих целей годилась как нельзя лучше», — рассказывает Стёр.

В 412-м ему нравится многое — например, двигатель с верхним распределительным валом объёмом 1 500 кубиков: «Он довольно-таки борзый для своего размера, и мне нравится его звук — низкий, плавный рокот, который сильно отличается от западных автомобилей той эпохи».

Его занимают и другие причудливые моменты.

«Мне нравится, что багажник открывается рычагом рядом с сиденьем водителя и что до крышки бензобака можно добраться лишь при открытом багажнике. Ещё мне нравятся поворачивающиеся форточки на передних дверях и жалюзи радиатора — их закрывают в холодную погоду, чтобы быстрее прогреться. Короче, он необычный, прочный, достаточно удобный, вполне оборотистый и надёжный», — говорит он.

Однако он признаёт, что у машины есть и недостатки.

«Тормоза на моём первом «Моски» стояли дисковые. Это было, считай, смертельно — на малых скоростях они хватали особенно резко, вплоть до заноса. На нынешней машине стоят барабанные. Цилиндры и тормозные колодки я заменил, так что всё работает на отлично», — поделился мужчина.