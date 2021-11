Times: гибель для индустрии — Тина Тёрнер подала в суд на немецкое трибьют-шоу за «поразительное» сходство с ней двойника

Тина Тёрнер судится с баварской компанией Cofo Entertainment, рекламные плакаты трибьют-шоу которой, как полагает певица, могут создать ложное впечатление о том, что она имеет к нему отношение, пишет The Times. Эксперты в области права предупреждают, что решение суда в пользу Тёрнер может пагубно сказаться на многомиллионной индустрии выступлений двойников звёзд в Германии и Европе.

Американская певица Тина Тёрнер судится с баварской компанией Cofo Entertainment, пытаясь добиться запрета на использование своего имени вместе с изображением двойника на рекламных плакатах шоу Simply the Best — The Tina Turner Story, к которому она не имеет никакого отношения, сообщает The Times. Эксперты в области права предупреждают, что результат может отразиться на многомиллионной индустрии выступлений двойников в Германии.

В центре иска — афиша шоу, которое вот уже несколько лет гастролирует в Германии, Австрии и Швейцарии. На рекламном плакате изображена звезда шоу Доротея Коко Флетчер, поразительно похожая на Тёрнер, при этом младше 81-летней исполнительницы примерно на 50 лет.

Адвокаты Тёрнер утверждают, что сходство настолько «поразительное», что может ввести зрителей в заблуждение, в связи с чем необходимо запретить компании использовать плакат.

Впрочем, как отмечает издание, возможность успеха иска невелика. В прошлом году Тёрнер выиграла первый раунд суда против организатора шоу Cofo Entertainment. Суд Кёльна постановил, что плакат мог «ввести в заблуждение потенциальных зрителей относительно участия в нём Тины Тёрнер».

Тем не менее с тех пор компания изменила дизайн плаката, и певица проиграла второй раунд. В апелляционном суде Кёльна решили, что свобода самовыражения в рамках шоу важнее «риска путаницы». На прошлой неделе состоялось первое слушание в Федеральном Конституционном суде Германии.

По словам адвоката Тёрнер Керстин Шмитт, известная американская исполнительница «хочет сама решать, когда её имя и её образ могут быть использованы в маркетинговых целях».

Однако представитель Cofo Entertainment Брунхильда Акерманн заявила, что «хорошо информированный, внимательный и разумный» человек не перепутает Тёрнер с двойником. Акерманн также предупредила, что решение в пользу певицы может стать гибелью для немецкой и европейской индустрии трибьют-шоу.

Как отмечает The Times, судья Томас Кох уже намекнул, что склонен принять решение в пользу баварской компании. Он также предположил, что у Тёрнер может быть скрытый мотив: ранее она поддержала конкурирующее трибьют-шоу, которое стартовало в Гамбурге примерно в одно время с Simply the Best — The Tina Turner Story. Ожидается, что вердикт по иску исполнительницы будет вынесен в феврале.

Как напоминает издание, Тёрнер — не первая знаменитость, которая ведёт подобную борьбу в немецких судах. Так, недавно 88-летняя вдова Джона Леннона художник Йоко Оно через суд заставила владельца гамбургских баров «Йоко Моно» и «Джон Лемон» переименовать заведения. А около двух лет назад певица Рианна пыталась добиться судебного запрета на открытие в Гамбурге салона красоты под названием «Риана Ламис», хотя владелица заявила, что заведение названо в честь её племянницы.