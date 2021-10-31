Bild: глава профсоюза полицейских ФРГ опасается нового миграционного коллапса

Ситуация на границе Польши и Белоруссии грозит привести к новому миграционному кризису, с которым Германия уже сталкивалась в 2015 году, в случае, если правительство не примет срочные меры, отмечает глава федерального профсоюза полицейских ФРГ Хайко Теггатц. В интервью Bild Теггатц заявил, что ежедневно в страну прибывает около тысячи мигрантов. По его словам, это «не запугивание, а неопровержимые факты».

ХАЙКО ТЕГГАТЦ, глава федерального профсоюза полицейских Германии: Для меня более чем непонятно, что наше федеральное правительство сейчас зашло в тупик и продолжает бездействовать. Теперь ему срочно нужно принять решение, и, если федеральное правительство продолжает исполнять свои обязанности, оно должно вести дела и принимать решения. Хорст Зеехофер указал, что наши границы на востоке, на юге, а также в аэропортах ежедневно пересекают 1000 мигрантов. Это тревожные сигналы, которые нельзя откладывать ещё на 14 дней, иначе нас ждет ещё один коллапс, как это было в 2015 году на южной границе.

Некоторые люди, те, кто рассматривает такие расчёты, в том числе расчёты Зеенхофера, считают, что это запугивание. Это запугивание? Вы тоже хотите напугать, просто поднять тревогу?

ХАЙКО ТЕГГАТЦ: Нет, это не запугивание, это неопровержимые факты. Цифрами в 1000 человек ежедневно оперирует само министерство, и к ним нужно отнестись чертовски серьёзно и действовать быстро.

Что конкретно должно произойти сейчас, чтобы взять ситуацию под контроль?

ХАЙКО ТЕГГАТЦ: Итак, прежде всего я хотел бы наконец получить ответ на моё письмо, направленное министру две недели назад. Я выдвинул три конкретных требования. Во-первых, я сказал, что мы должны ввести временный пограничный контроль на границе с Польшей, чтобы иметь возможность контролировать иммиграцию. Во-вторых, авиакомпании, которые поддерживают белорусского диктатора и доставляют людей в Белоруссию, должны подвергнуться санкциям со стороны ЕС. И, в-третьих, необходимо очень последовательно ввести контроль на внешней границе Евросоюза, а со стороны Польши было бы разумно получить поддержку от Frontex на границе с Белоруссией.

Дата выхода в эфир 30 октября 2021 года.