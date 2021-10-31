Bild: глава профсоюза полицейских ФРГ опасается нового миграционного коллапса
ХАЙКО ТЕГГАТЦ, глава федерального профсоюза полицейских Германии: Для меня более чем непонятно, что наше федеральное правительство сейчас зашло в тупик и продолжает бездействовать. Теперь ему срочно нужно принять решение, и, если федеральное правительство продолжает исполнять свои обязанности, оно должно вести дела и принимать решения. Хорст Зеехофер указал, что наши границы на востоке, на юге, а также в аэропортах ежедневно пересекают 1000 мигрантов. Это тревожные сигналы, которые нельзя откладывать ещё на 14 дней, иначе нас ждет ещё один коллапс, как это было в 2015 году на южной границе.
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