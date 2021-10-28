Die Welt: «нужны заборы или даже стены» — премьер Саксонии выступил за укрепление границы ЕС с Белоруссией

На границе ЕС с Белоруссией требуется строить заборы или даже стены, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление премьера Саксонии Михаэля Кречмера. По мнению политика, только таким образом можно остановить приток нелегальных мигрантов. Кречмер отметил, что ЕС не должен поддаваться давлению и обязан показать свою способность защититься.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предложил укрепить внешнюю границу ЕС, для того чтобы предотвратить проникновение мигрантов с территории Белоруссии, пишет Die Welt.

«Нам нужны заборы и, возможно, даже стены. Никто не хочет строить стены, однако сейчас речь идёт о том, что ЕС должен доказать свою способность защищаться», — приводит издание слова политика.

Как сообщает Die Welt, Кречмер обсудил миграционный кризис с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Я бы очень хотел, чтобы ЕС проявил силу и выпрямил спину. Мы не должны поддаваться давлению со стороны диктатора», — заявил глава Саксонии.

По словам Кречмера, Литва, Латвия и Польша должны получить всю необходимую помощь. Он подчеркнул, что остановить приток нелегалов с белорусской территории можно будет только после серьёзного укрепления границ. В качестве дополнительных мер политик предложил бороться с истоками кризиса и начать переговоры со странами происхождения мигрантов, а также ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих беженцев в Белоруссию.

Кроме того, Кречмер подчеркнул, что нужно подобающим образом заботиться о тех мигрантах, которые уже проникли на территорию ЕС, однако вместе с тем вести работу по их отправке в родные страны.