Die Welt: «нужны заборы или даже стены» — премьер Саксонии выступил за укрепление границы ЕС с Белоруссией
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предложил укрепить внешнюю границу ЕС, для того чтобы предотвратить проникновение мигрантов с территории Белоруссии, пишет Die Welt.
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