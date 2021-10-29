«Контакты с местными властями и оппозицией»: в эфире Polskie Radio обсудили, с кем дружить в России

«Чтобы не было хуже» — таким в нынешней ситуации должен быть лейтмотив польско-российских отношений, уверен журналист Михал Кацевиц. В свою очередь, его собеседник, замдиректора Центра польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский призвал к большему диалогу с российским гражданским обществом и местными властями, а также с оппозицией и «пропольскими кругами».

Заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский считает, что после 2014 года в официальном диалоге с Россией количество проблем, с которыми пришлось столкнуться Польше, только росло. «Переговоры замерли, в результате чего институт-побратим — Российско-польский центр диалога и согласия поддерживает контакт с нами на минимально возможном уровне», — рассказал он в беседе с Polskie Radio.

Адамский, однако, уверен, что диалог с российским гражданским обществом и местными властями крайне необходим. «Также необходимо инвестировать в пропольские круги, в контакты с оппозицией. Россия такая, какая она есть, но она продолжает быть нашим соседом», — подчеркнул он.

В свою очередь, журналист Михал Кацевиц положительный момент в польско-российских отношениях, на который поляки могут рассчитывать, определяет фразой: «чтобы не было хуже». «Потому что мы столкнулись сейчас с ситуацией полной изоляции и Польши в плане более активных отношений с Россией, и со стороны России в отношении Польши», — пояснил эксперт. «И на самом деле поле общих польско-российских интересов сильно сузилось», — резюмировал он.