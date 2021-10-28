BFM TV: есть о чём беспокоиться — в мире каждые две недели один человек умирает при попытке сделать селфи

С начала 2021 года в мире каждые две недели один человек умирает при попытке сделать селфи, сообщает BFM TV со ссылкой на недавнее исследование испанских учëных. По словам специалистов, большинство несчастных случаев такого рода происходит в Индии, на втором месте по числу жертв селфи находится США, а на третьем — Россия.

С начала 2021 года каждые две недели один человек в мире умирает, пытаясь сделать селфи, сообщает BFM TV со ссылкой на недавнее исследование, проведённое испанской научной организацией, специализирующейся на изучении тропических болезней и болезней, связанных с путешествиями.

Как передаёт издание, это беспрецедентное исследование было проведено коллективом из семи испанских учёных. Оно показывает, что по меньшей мере 379 человек погибли по всему миру в период с января 2008 года по июль 2021-го при попытке сфотографироваться. И, судя по этим данным, за последние семь месяцев эта тенденция резко возросла: с января 2021 года произошёл 31 несчастный случай со смертельным исходом. «Это означает, что один человек умирал каждые 13 дней», — объясняет один из соавторов исследования Кристина Хуэсас. По словам эксперта, эта цифра имеет тенденцию расти с каждым годом, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии СOVID-19 масовый туризм существенно сократился.

Согласно испанскому исследованию, многие из жертв были туристами, рисковавшими жизнью в местах, с которыми были плохо знакомы. Организаторы отмечают, что каждая третья жертва находилась в путешествии на момент своей смерти. Тремя основными причинами смертей во время селфи стали падения с высоты, аварии на поезде или автомобиле и утопления.



Так, 216 смертей из 379, зарегистрированных за 13 лет, произошли в результате падений. Жертвами были люди, которые поднимались на водопады, скалы или даже крыши, чтобы сфотографироваться. Кроме того, 123 человека погибли в результате аварий на транспорте, а 66 утонули. Еще 24 человека погибли в результате несчастных случаев, связанных с применением огнестрельного оружия или от поражения электрическим током, а 17 человек скончались от травм, связанных с нападениями диких животных.



«Есть о чём беспокоиться», — подчёркивает Хуэсас, напоминая, что в некоторых западных странах, таких как Франция или Испания, количество людей, умерших при попытке сделать селфи, превышает количество людей, умерших от малярии.



В исследовании сообщается, что среди 50 стран, в которых было зарегистрировано наибольшее количество таких смертей, Индия занимает первое место: с 2008 года там погибло 100 человек. На втором месте США с 39 смертями, а на третьем — Россия с 33 смертями. «Цифры в Индии отчасти объясняются тем фактом, что многие люди в стране делают селфи, высовываясь из окон или дверей поездов», — говорит Кристина Хуэсас. «В США или России это объясняется, скорее, просторами стран и обширностью некоторых туристических зон. Многие люди путешествуют в одиночку, а некоторые могут оказаться в ситуациях, когда рискуют своей жизнью», — продолжает она.



Соавтор исследования также отмечает, что туристическими местами, которые считаются самыми опасными для сьёмки селфи, являются Ниагарский водопад, Глен-Каньон в США, Чарко-де-Бурро в Колумбии, пляж Пенья в Бразилии, водопад Мланго в Кении, Уральские горы в России, а также Тадж-Махал и Долина молока в Индии.



Исследователь обращает внимание, что «возраст является фактором риска, поскольку средний возраст идентифицированных жертв составляет 24,4 года». Кроме того, 41% этих жертв — молодые люди в возрасте до 19 лет, а 37% — люди в возрасте 20 лет. По её словам, две трети жертв оказались мужчинами. Хуэсас считает, что медицинским работникам пора начать предупреждать путешественников и туристов об опасности практики селфи.