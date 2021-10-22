Independent: викинги побывали в Америке за 500 лет до Колумба

Новые археологические находки в Северной Америке позволили учёным предположить, что викинги побывали на этом континенте за полтысячелетия до знаменитой экспедиции Христофора Колумба, пишет The Independent. Международная группа учёных исследовала древесину, обнаруженную на территории современной Канады, и пришла к выводу, что эти обработанные куски дерева свидетельствуют о присутствии там древних экспедиций викингов, которые исследовали земли южнее Ньюфаундленда, поясняется в статье.

Согласно новому исследованию, викинги побывали в Америке уже в 1021 году нашей эры — то есть почти за 500 лет до экспедиции Христофора Колумба, который считается первым европейцем, достигшим американского побережья в 1492 году. Однако куски древесины, обнаруженные в поселении на территории современной Канады, заставили экспертов пересмотреть традиционную версию, сообщает The Independent.



Теперь историки предполагают, что искатели приключений из Северной Европы добрались до берегов Северной Америки уже в начале второго тысячелетия. По мнению группы международных исследователей, первым исследователем нового континента был Лейф Эриксон — второй из трёх сыновей легендарного викинга Эрика Рыжего, говорится в статье.



К такому выводу их привело изучение древесины, обнаруженной в местечке Л’Анс-о-Медоуз — это древний историко-археологический памятник, расположенный на Большом Северном полуострове острова Ньюфаундленд (территория современной Канады). Новое исследование на эту тему было недавно опубликовано в научном журнале Nature, поясняется в статье.



В этом исследовании сообщается, что все три обнаруженных археологами куска древесины, каждый из которых относится к разной породе деревьев, имеет отношение к викингам. В частности, на каждом куске имеются явные следы рубки и обработки острыми металлическими инструментами, которых в то время не могло быть у коренного населения Америки.



Как пояснили учёные, они смогли определить, что эта древесина была срублена и обработана в 1021 году нашей эры, при помощи специального анализа — поскольку между 992 и 993 годами произошла мощная солнечная буря, которая оставила отчётливый радиоуглеродный след в кольцах всех деревьев той поры.



В то же время исследователи отмечают, что точное число экспедиций викингов и продолжительность их пребывания в Америке по-прежнему остаются неизвестными. Имеющиеся данные косвенно говорят о том, что они наверняка были довольно недолговечными, поэтому оставили не очень заметный след в культурном наследии Нового Света.



Предыдущие сведения о возможном присутствии викингов в Америке во многом основывались на исландских сагах. И хотя эти саги местами звучат довольно противоречиво и фантастично, там тоже говорится о том, что между европейцами и коренными народами Америки имели место различные контакты — как дружеские, так и жестокие столкновения. Однако до настоящего времени археологических свидетельств, подтверждающих эти предания, было обнаружено крайне мало, заключает The Independent.