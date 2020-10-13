Sunday Times: найденные на раскопках в Турции викинги оказались «слабаками»
Так, на месте древнего поселения Батонея под каменными плитами среди фиговых деревьев на берегу озера Кючюкчекмедже были обнаружены останки 20-летнего мужчины ростом 160 см, который умер в X веке.
На его груди археологи нашли янтарный крест из Балтийского региона. Хотя он умер, как утверждает The Sunday Times, «в Стамбуле», этот человек был викингом. Однако он не был мускулистой, высоченной машиной смерти из древних легенд.
«Тут налицо признаки голодания. Его зубы в плохом состоянии, как будто он ел очень твёрдые продукты, — сказал доктор Омер Туран, глава судмедэкспертизы Стамбульского университета Медениет, который работает на раскопках уже восемь лет. — В этом районе есть много других скелетов. Вскоре мы надеемся провести дополнительный анализ, чтобы выяснить, где именно эти люди родились».
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