Sunday Times: найденные на раскопках в Турции викинги оказались «слабаками»

В представлении британцев все викинги были грозными воинами, которые грабили, насиловали и убивали, чтобы таким образом проложить себе путь в Вальгаллу, пишет The Sunday Times. Даже норвежскому комедийному сериалу «Северяне» не удалось изменить положение дел.

Однако археология бросает вызов устоявшимся представлениям о викингах. Эксперты, работающие на окраине Стамбула над раскрытием секретов располагавшейся там в своё время деревни викингов, заявляют, что многие из местных скандинавов были слабыми и страдали от недоедания. И умерли они от естественных причин, а не в битве.



Так, на месте древнего поселения Батонея под каменными плитами среди фиговых деревьев на берегу озера Кючюкчекмедже были обнаружены останки 20-летнего мужчины ростом 160 см, который умер в X веке.



На его груди археологи нашли янтарный крест из Балтийского региона. Хотя он умер, как утверждает The Sunday Times, «в Стамбуле», этот человек был викингом. Однако он не был мускулистой, высоченной машиной смерти из древних легенд.



«Тут налицо признаки голодания. Его зубы в плохом состоянии, как будто он ел очень твёрдые продукты, — сказал доктор Омер Туран, глава судмедэкспертизы Стамбульского университета Медениет, который работает на раскопках уже восемь лет. — В этом районе есть много других скелетов. Вскоре мы надеемся провести дополнительный анализ, чтобы выяснить, где именно эти люди родились».

Все умершие скончались от естественных причин, отмечается в статье. Археологи, работающие над раскопками, надеются, что эти останки могут стать ключом к раскрытию правды о малоизвестной истории викингов в районе современного Стамбула. Ведь они были не только воинами и наёмниками, но также купцами и ремесленниками. Некоторые голодали, некоторые процветали, но они оказали сильное влияние на город.

Ранняя история викингов в Стамбуле соответствует сложившемуся о них стереотипу как воинах.

«Это были русы — племена, которые мигрировали в Восточную Европу и господствовали над местным славянским населением, прежде чем перебраться в Византию, бывшую Восточную Римскую империю», — говорится в статье.

Жемчужиной Византии была её столица, Константинополь, предшественник современного Стамбула. Этот город изобиловал богатствами. Закалённые в боях русы прибыли сюда в качестве мародёров, но вскоре стали бесценной частью города, который они назвали Миклагардом, говорится в статье.

Будучи чужаками, они стали для византийских императоров бесценными наёмниками, поскольку были достаточно жестоки и при этом не заинтересованы в участии в придворных интригах, отмечает The Sunday Times.