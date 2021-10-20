УП: в Польше оштрафовали украинцев за агрессивное поведение на борту самолёта

Польским пограничникам пришлось разнимать авиадебоширов, устроивших ссору на борту рейса, следовавшего из Харькова в Краков. Как пишет «Украинская правда», виновниками оказались двое граждан Украины. Один из зачинщиков отказался добровольно выходить из самолёта, поэтому офицерам пришлось использовать наручники.

В Польше пограничникам пришлось усмирять пассажиров самолёта, прилетевшего из Харькова в Краков. Как передаёт «Украинская правда», на борту авиалайнера двое граждан Украины начали ссору. Пограничникам сообщили о словесной перепалке и попытке физической агрессии.

Пассажиры не хотели выполнять приказы капитана или экипажа. Не захотела этого сделать и гражданка Украины, которая снимала на видео всю ситуацию.

Представителям власти пришлось вмешаться. Пограничники с поста пограничной службы в Кракове-Балице усмирили пассажиров и приказали им покинуть самолёт. Один человек, однако, не захотел добровольно выходить из самолёта, поэтому офицерам пришлось использовать наручники.

Двоих граждан Украины оштрафовали. Третий отказался платить штраф, ходатайство о его наказании было передано в суд.