Guardian: в московском метро можно расплатиться лицом, но правозащитники не рады

В московском метрополитене теперь можно расплатиться с помощью функции распознавания лиц, то есть не используя ни билет, ни карту, ни даже телефон. Однако, как отмечает The Guardian, правозащитники этому не рады, поскольку опасаются, что этой информацией будут пользоваться правоохранительные органы.

В московском метро запустили систему оплаты проезда по распознаванию лица пассажира, пишет The Guardian. Как говорят в руководстве метрополитена, впервые в мире эта технология используется столь масштабно.

Для оплаты пользователям не нужно ни наличных, ни карты, ни даже телефона. Такие условия доступны более чем на 240 станциях всей столичной подземки. Чтобы воспользоваться системой, нужно подключить через специальный сервис свою фотографию, карту метро и банковскую карту. И дальше, чтобы пройти через турникет, достаточно будет лишь взглянуть на камеру.

Московские власти рассчитывают, что пользоваться системой на постоянной основе в ближайшие три года будут до 15% пассажиров метро. В таком случае система значительно ускорит поток людей в метро, особенно в загруженные часы. Поскольку технология новая и сложная, в метрополитене будут стараться в дальнейшем её улучшить.

Власти заверяют, что данные пассажиров будут тщательно зашифрованы и будут храниться в центрах обработки данных, к которым есть доступ только у сил МВД. Однако правозащитники высказывают свою обеспокоенность. По их словам, это очередная попытка государства контролировать народ. Они требуют, чтобы вся система работала абсолютно прозрачно. Они отмечают, что Россия идёт по китайскому пути, и раз московское метро — государственный институт, то информация может в итоге оказаться в руках служб безопасности.

Как отмечает автор статьи, в Москве уже 175 тыс. камер наблюдения с функцией распознавания лиц. По словам правозащитников, такие камеры использовали, чтобы распознать участников протестов, а также во время карантина 2020 года.

The Guardian называет московское метро одним из самых загруженных в мире с пассажиропотоком более 6 млн человек в день, а также отмечает его красоту.